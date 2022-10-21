Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı

tv100'ün yayınlanan ‘Sağlı Sollu’ programında Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den istifası masaya yatırıldı.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Akit’in Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, programda AKP'de Ahmet Eşref Fakıbaba gibi Şanlıurfa milletvekili bir ismin daha istifasını verebileceğini söyledi.

İstifası gündemde olan ismi açıklamayan Yakışıklı, o ismin istifa için kulis yaptığını öne sürdü.

Yakışıklı, "Yerel siyaset anlamında Şanlıurfa’daki AK Parti’li siyasetçilerle Fakıbaba arasında anlaşmazlık olduğunu söylediler. Şanlıurfa’da AK Parti içerisinde belki bir vekilin daha istifa etme noktasında çalışmalar olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.