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  • Hacı Yakışıklı'dan canlı yayında yoksulları çıldırtacak sözler. Stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti

Hacı Yakışıklı'dan canlı yayında yoksulları çıldırtacak sözler. Stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti

Tv100'de canlı yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programında ekonominin konuşulduğu bölümde Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı birbirine girdi. "20 bin lira maaş alan yoksuldur" diyen Barış Yarkadaş'a Hacı Yakışıklı "Senin hiçbir şeyden haberin yok" diyerek tepki gösterdi. 

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:11
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Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında 'yoksulluk' tartışması: Stüdyoda sesler yükseldi

Hacı Yakışıklı'dan canlı yayında yoksulları çıldırtacak sözler. Stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti
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Tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Ersan Şen ve Hilmi Daşdemir konuk oldu.

Gündeme dair gelişmelerin konuşulduğu programda, ekonomi ve faiz konusunda tartışma çıktı. 

Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında ekonomi ve faiz tartışması yaşandı. Stüdyoda sesler bir anda yükseldi. 

Yarkadaş, hayat pahalılığının olduğunu ve enflasyonun yüksek olmasına değinerek insanların yaşayamadığını söyledi. 

Yarkadaş "Kardeşim hayat pahallığı var, enflasyon yüksek. İnsanlar yaşayamıyor. İnsanlar çocuğuna süt alamıyor. Bayat ekmek satılan fırın gördün mü sen? Bayat ekmek alıyor insanlar. Gidip yarım ekmek alıyorlar, 200 gram peynir alıyorlar? Nerede bu ekonomi?" diye konuştu. 

"20 BİN LİRA ALAN YOKSUL MU ŞİMDİ?"

Yakışıklı "Bahsettiğin şeylerin varlığı bütün topluma sirayet etmiş gibi anlatırsan yanılırsın. 20 bin yoksulluk sınırı diyor. 20 bin lira alan yoksul mu şimdi? Senin hiçbir şeyden haberin yok" şeklinde yanıt verdi.

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
25.11.2022 14:57
Bu tür yalaka gazeteci bozuntulari hep akp döneminde başimiza dert ve bela oldular.nerde o eski yazarlar,gazeteciler,yorumcular,onlari özlüyoruz  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
25.11.2022 14:54
Yahuuu sayin Yarkadaş bu biat etmiş herifi neden muhattap aliyorsun,ki.onun tuzu kuru vede reisine taptiği için bizim nazarimizda sifirdir.ama sende bu adam ile ayni programa çikma.rayting,in düşüyor  
 
Misafir
25.11.2022 14:45
Bunu izleyeceğinize çizgi film izleyin daha faydalı olur  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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