Hacı Yakışıklı'dan canlı yayında yoksulları çıldırtacak sözler. Stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti

Tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Ersan Şen ve Hilmi Daşdemir konuk oldu.

Gündeme dair gelişmelerin konuşulduğu programda, ekonomi ve faiz konusunda tartışma çıktı.

Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında ekonomi ve faiz tartışması yaşandı. Stüdyoda sesler bir anda yükseldi.

Yarkadaş, hayat pahalılığının olduğunu ve enflasyonun yüksek olmasına değinerek insanların yaşayamadığını söyledi.

Yarkadaş "Kardeşim hayat pahallığı var, enflasyon yüksek. İnsanlar yaşayamıyor. İnsanlar çocuğuna süt alamıyor. Bayat ekmek satılan fırın gördün mü sen? Bayat ekmek alıyor insanlar. Gidip yarım ekmek alıyorlar, 200 gram peynir alıyorlar? Nerede bu ekonomi?" diye konuştu.

"20 BİN LİRA ALAN YOKSUL MU ŞİMDİ?"

Yakışıklı "Bahsettiğin şeylerin varlığı bütün topluma sirayet etmiş gibi anlatırsan yanılırsın. 20 bin yoksulluk sınırı diyor. 20 bin lira alan yoksul mu şimdi? Senin hiçbir şeyden haberin yok" şeklinde yanıt verdi.