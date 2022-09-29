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  • İktidarda Sedat Peker'i susturma telaşı. AKP'nin eski akil adamı Ahmet Taşgetiren açıkladı

İktidarda Sedat Peker'i susturma telaşı. AKP'nin eski akil adamı Ahmet Taşgetiren açıkladı

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, iktidar cenahında bir 'Sedat Peker'i susturma seferberliği' bulunduğunu dile getirdi. Ahmet Taşgetiren bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dışında olamayacağını da söyledi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 09:32
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İktidarda Sedat Peker'i susturma telaşı. AKP'nin eski akil adamı Ahmet Taşgetiren açıkladı

İktidarda Sedat Peker'i susturma telaşı. AKP'nin eski akil adamı Ahmet Taşgetiren açıkladı
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"Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkileri kötüyken Sedat Peker orada rahat video çekimleri yapabiliyordu. İktidar BAE ile ilişkileri düzeltti, 15 Temmuz’a ilişkin bütün suçlamalar unutulmaya terk edildi" diyen Taşgetiren, şöyle devam etti:

"Düzeltmenin 'BAE’den gelecek para gibi' başka sonuçları var mı bilinmez ama, en etkin sonucunun Sedat Peker’i susturmak olduğu açık. Önce video çekimleri yasaklandı, şimdi de tüm paylaşımlarına son verildi. Hakkında kırmızı bülten var, muhtemel ki yakında sınırdışı edilecek…. Basın danışmanı diye bilinen Emre Olur Arnavutluk’ta yakalandı, getirildi ve tutuklandı.

'İŞİN HUKUK ZEMİNİNDEN BAŞKA ALANLARDA KONUŞULDUĞU AÇIK'

Şu sıralar 'Peker Türkiye’ye getirilir, tutuklanır ve konuşmanın bir yolunu bulursa bu, iktidar cenahı için çok daha sarsıcı olmaz mı?' konusu tartışılıyor. Bir yerde de 'Onu getirenler konuşturmamanın da yolunu tasarlamışlardır' gibi akla ziyan yorumlar geliştiriyorlar.
İşin hukuk zemininden başka alanlarda konuşulduğu açık.

'ERDOĞAN'IN BİLGİSİ DIŞINDA OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Neresinden bakılırsa bakılsın, neredeyse tüm iktidar cenahının 'Sedat Peker’in susturulması' noktasında seferber olduğu gibi bir görüntü var. Önceleri belki Soylu eksenli bir problem görüntüsü vardı, şu anda Dışişlerinin de dahil olduğu bir süreç başlamış durumda. Bunun Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dışında olması mümkün değil.

Cumhurbaşkanı’nın şu andaki en hassas gündeminin seçim olduğu dikkate alınırsa, Peker’in elindeki ve bir biçimde paylaşma zemini bulacağı dosyaların seçimler için bir tehdit gibi görüldüğü tahmin edilebilir. (...)"

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doğrucu
29.09.2022 10:17
konuşuyor da ne oluyor taşgetiren sende severdin sen konuş yada sus  
 
Deli Çavuş
29.09.2022 10:01
Sabredin ve bekleyin diyorum kıymetli halkım. Tayyip abi seçim tarihini versin 2 ay öncesinden eğlenceyi başlatacağım. Vallahi çok eğleneceğiz. SÖZ NAMUS.  
 
Benim bildiğim Peker Akp'nin ocağına kibrit suyu dökecek!
29.09.2022 09:47
Sedat Peker'i susturmak için harcadıkları çabanın onda birini Dedeağaç'a yığınak yapan ABD -Yunan-Fransa işbirliğine ayırsınlar.Adalar söz konusu olduğunda reis bey kapı-duvar.  
 
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