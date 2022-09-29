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  • Erdoğan'a Miçotakis'ten tehdit. Tonu yükseltti

Erdoğan'a Miçotakis'ten tehdit. Tonu yükseltti

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim her geçen dakika artarken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten çok sert bir açıklama geldi. 

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 13:19
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Miçotakis'ten Erdoğan'a tehdit. Tonu yükseltti

Erdoğan'a Miçotakis'ten tehdit. Tonu yükseltti
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Son aylarda Ankara-Atina hattında tansiyon hızla yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis üstü kapalı bir şekilde Türkiye’ye mesaj verdi. “Teğmen Vlachakos” isimli savaş gemisinin kullanıma açılması için düzenlenen etkinlikte konuşan Miçotakis, “Sınırlarımız mavidir, gri değildir. Hükümetimizin önceliği silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmektir” dedi.

Miçotakis, üstü kapalı bir şekilde de Türkiye’ye saldırdı. Miçotakis, “Burada savunma planımızı ya da insan gücümüzü konuşmaya gerek yok, hazır bir şekilde beklemeli ve birlik olmalıyız. Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır. 21’inci yüzyıl, önceki yüzyılların emperyal vizyonuna uygun değildir” yorumunu yaptı.

Miçotakis isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirirken, “Sorunlar barışçı ve uluslararası yasalar çerçevesince çözülmelidir. Bazılarının gerçekte olmayan düşmanlar yaratarak kamuoyunu zehirlemesi çok büyük bir hatadır” dedi.

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alıkınık
29.09.2022 14:52
yunan kazansa sevinenler işte yunan geldi nerdesin akp ya savaş ya başımızdan in biz savaşalım kendi ülkemizi koruyalım  
 
Kitka
29.09.2022 14:15
Abd ye güvenme 100 yıl öncede güvendin yunan  
 
fatih
29.09.2022 13:54
Yurtta barış dünyada barış der Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ama gel gör ki bu tayyip şu güzelim ülkeyi dünyada o kadar yalnız bıraktı ki berbat ötesi dış politakalarıyla  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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