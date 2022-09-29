Erdoğan'a Miçotakis'ten tehdit. Tonu yükseltti

Son aylarda Ankara-Atina hattında tansiyon hızla yükselirken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis üstü kapalı bir şekilde Türkiye’ye mesaj verdi. “Teğmen Vlachakos” isimli savaş gemisinin kullanıma açılması için düzenlenen etkinlikte konuşan Miçotakis, “Sınırlarımız mavidir, gri değildir. Hükümetimizin önceliği silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmektir” dedi.

Miçotakis, üstü kapalı bir şekilde de Türkiye’ye saldırdı. Miçotakis, “Burada savunma planımızı ya da insan gücümüzü konuşmaya gerek yok, hazır bir şekilde beklemeli ve birlik olmalıyız. Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır. 21’inci yüzyıl, önceki yüzyılların emperyal vizyonuna uygun değildir” yorumunu yaptı.

Miçotakis isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirirken, “Sorunlar barışçı ve uluslararası yasalar çerçevesince çözülmelidir. Bazılarının gerçekte olmayan düşmanlar yaratarak kamuoyunu zehirlemesi çok büyük bir hatadır” dedi.