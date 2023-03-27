27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Emekliye zam ve ikramiye teklifi komisyonda

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:39
Takip Et

Emekliye zam ve ikramiye teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak

Emekliye zam ve ikramiye teklifi komisyonda
+
Aa
-

Seçim takvimi işlerken Meclis, gündemindeki konuları sonuçlandırmaya odaklanmış durumda. Yoğunluk nedeniyle Genel Kurul mesaisine pazartesiden başlayacak. Komisyonlar da gündemlerindeki teklifleri hızla ele alacak.

Bu hafta, 7'nci yargı paketinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Düzenleme ile 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan hükümlü kadınların cezalarının infazı ertelenebilecek. Kiracı, ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda ara bulucuya başvuru zorunlu olacak.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanının müjdesini verdiği en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 18 maddelik düzenlemede emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya yükseltilmesi de yer alacak.

Bu hafta genel kurul gündeminde, deniz kirliliği ile ilgili ihlallerde gemilerin büyüklüğüne göre para cezaları belirleyen teklif de yer alacak. Onu, Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması için yasal alt yapı oluşturan düzenleme takip edecek.

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için de Genel Kurul'da oylama yapılacak. Hafta içinde Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin de Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
2
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Bağ evinde dehşet
3
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
4
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
6
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
7
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Azerbaycan'dan Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerisi
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿Evin tapusunu isteyen ağabeyini öldürdü
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿İki otomobil kaza yaptı. Takla attılar
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada ablanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada ablanı görmenin anlamı nedir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.