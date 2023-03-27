Emekliye zam ve ikramiye teklifi komisyonda

Seçim takvimi işlerken Meclis, gündemindeki konuları sonuçlandırmaya odaklanmış durumda. Yoğunluk nedeniyle Genel Kurul mesaisine pazartesiden başlayacak. Komisyonlar da gündemlerindeki teklifleri hızla ele alacak.

Bu hafta, 7'nci yargı paketinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Düzenleme ile 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan hükümlü kadınların cezalarının infazı ertelenebilecek. Kiracı, ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda ara bulucuya başvuru zorunlu olacak.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanının müjdesini verdiği en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkaran teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 18 maddelik düzenlemede emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya yükseltilmesi de yer alacak.

Bu hafta genel kurul gündeminde, deniz kirliliği ile ilgili ihlallerde gemilerin büyüklüğüne göre para cezaları belirleyen teklif de yer alacak. Onu, Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması için yasal alt yapı oluşturan düzenleme takip edecek.

CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için de Genel Kurul'da oylama yapılacak. Hafta içinde Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifinin de Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.