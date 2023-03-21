İktidardan kamu bankalarına seçim ayarı. Tam 104,5 milyar lira

Kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'na 14 Mayıs'taki seçimlerden önce 104,5 milyar TL'lik ek sermaye getirileceği haberleştirildi.

Bloomberg'den Fırat Kozok'un haberine göre kamu bankalarına getirilecek ek sermaye, aralık ayında 60 milyar TL olarak açıklanmıştı. Haberde belirtilen detaylara göre; Ziraat Bankası'na 40 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank’a 30’ar milyar TL ve Ziraat Katılım Bankası’na da 4,5 milyar TL ek sermaye getirilecek.

104,5 milyar TL Türkiye Varlık Fonu'ndan aktarılacak.

Haberde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce ucuz kredilerle ekonomik büyümeye odaklandığı ve 20 yıllık iktidarındaki en zorlu test olarak gösterilen 14 Mayıs'taki seçimlerden önce büyüme verilerini artırmak istediği belirtildi.