İktidarı eleştirmişti... TÜSİAD hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aras hakkında dün TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında "TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" dendi.
BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTIKTAN BİRKAÇ SAAT SONRA SORUŞTURMA AÇILDI
Ulus Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın açıklamalarına tepki göstererek, 'Dün Genel Kurulları'nda yapmış oldukları talihsiz açıklamalar Hukuk Devletiyle bağdaşan açıklamalar değildir. TÜSİAD eski Türkiye'de kalmış. Hiçbir kuruluş kendini millet iradesi ve hukuk üstünde göremez.' dedi. Tunç'un konuşmasından yaklaşık 2 saat sonra TÜSİAD YİK Mehmet Ömer Arif Aras'a soruşturma başlatıldığı bilgisi medyaya yansıdı.
Bakan Tunç'un açıklamalarından şu ifadeleri kullanmıştı;
* (TÜSİAD) Dün Genel Kurulları'nda yapmış oldukları talihsiz açıklamalar Hukuk Devletiyle bağdaşan açıklamalar değildir.
* Bu sözler yargıyı hedef alan, hukuk devletini hedef alan, yargıyı ve siyaseti yönlendirmeye çalışan söylemler olduğunu ve artık bunların eski Türkiye'de kaldığını biz hep söylüyoruz, bunlar hâlâ eski Türkiye'de kalmışlar maalesef.
* Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin bilmesi gerekir.
* Bir takım endekslerle Türkiye'yi karalamaya yönelik bazı listelerle, Türkiye'yi daha demokrasi bile olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerle kıyaslayarak onları Türkiye'nin önünde gösteren endekslere ve kara propaganda amaçlı listelere itibar edemeyiz.
* Eğer Türkiye'de yatırım ortamı gelişmeseydi, hukuk güvenliği sağlanmasaydı bugün gerek ihracatta, gerek yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde bu denli başarı sağlanabilir miydi?
* Eğer Türkiye'de hukuk güvenliği olmasa yabancı sermaye Türkiye'ye gelir mi? Yabancı yatırımcı 15 milyardan 272 milyar liraya Türkiye'deki doğrudan yabancı sermaye yatırımını bu noktaya ulaştırabilir mi?
* Masa başında hazırlanan ve hiçbir kritere dayanmayan bu endekslerle ülkemizi karalamak isteyenlere kesinlikle müsaade etmeyiz ve milletimiz de bunun farkında.
NE OLMUŞTU?
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirilirken, TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başla yapılırken tüm Türkiye'de yankı uyandırmıştı.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değinmişti.
Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtilmişti.
TÜSİAD SUNUMUNDA TEĞMENLER DETAYI
Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekmişti.
Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirilmişti.
"OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR YAŞIYORUZ"
TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras şu ifadeleri kullanmıştı:
"Son haftalarda politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle görevden tutuklanıyor. Çok sayıda sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısında dakikalar sonra soruşturma başlatılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor. Genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değilse de çözülmediğini görüyoruz.
Kişiyi özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen beraat kararlarında görüyoruz.
Bugünkü endişe ve güvensizlik ortamına rağmen ülkenizin geleceği ile ilgili umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Söz konusu slaytta "Tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi sorunu çözülemiyor" değerlendirmesi yapıldı."
TÜSİAD YİK BAŞKANLIĞI
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı'nda bulunan isimler şu şekilde:
Başkan: Ömer Aras
Başkan Yardımcısı: Ömer M. Koç
Başkan Yardımcısı: Arzuhan Doğan Yalçındağ
Başkan Yardımcısı: Nazlı Ümit Boyner
Başkan Yardımcısı: Zekeriya Yıldırım
Sekreter: Tayfun Bayazıt
Sekreter: Ahmet Agah Uğur
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