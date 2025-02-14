İktidarı eleştirmişti... TÜSİAD hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aras hakkında dün TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında "TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" dendi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTIKTAN BİRKAÇ SAAT SONRA SORUŞTURMA AÇILDI

Ulus Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın açıklamalarına tepki göstererek, 'Dün Genel Kurulları'nda yapmış oldukları talihsiz açıklamalar Hukuk Devletiyle bağdaşan açıklamalar değildir. TÜSİAD eski Türkiye'de kalmış. Hiçbir kuruluş kendini millet iradesi ve hukuk üstünde göremez.' dedi. Tunç'un konuşmasından yaklaşık 2 saat sonra TÜSİAD YİK Mehmet Ömer Arif Aras'a soruşturma başlatıldığı bilgisi medyaya yansıdı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından şu ifadeleri kullanmıştı;

* (TÜSİAD) Dün Genel Kurulları'nda yapmış oldukları talihsiz açıklamalar Hukuk Devletiyle bağdaşan açıklamalar değildir.

* Bu sözler yargıyı hedef alan, hukuk devletini hedef alan, yargıyı ve siyaseti yönlendirmeye çalışan söylemler olduğunu ve artık bunların eski Türkiye'de kaldığını biz hep söylüyoruz, bunlar hâlâ eski Türkiye'de kalmışlar maalesef.

* Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin bilmesi gerekir.

* Bir takım endekslerle Türkiye'yi karalamaya yönelik bazı listelerle, Türkiye'yi daha demokrasi bile olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerle kıyaslayarak onları Türkiye'nin önünde gösteren endekslere ve kara propaganda amaçlı listelere itibar edemeyiz.

* Eğer Türkiye'de yatırım ortamı gelişmeseydi, hukuk güvenliği sağlanmasaydı bugün gerek ihracatta, gerek yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde bu denli başarı sağlanabilir miydi?

* Eğer Türkiye'de hukuk güvenliği olmasa yabancı sermaye Türkiye'ye gelir mi? Yabancı yatırımcı 15 milyardan 272 milyar liraya Türkiye'deki doğrudan yabancı sermaye yatırımını bu noktaya ulaştırabilir mi?

* Masa başında hazırlanan ve hiçbir kritere dayanmayan bu endekslerle ülkemizi karalamak isteyenlere kesinlikle müsaade etmeyiz ve milletimiz de bunun farkında.