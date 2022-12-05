﻿İktisat Kongresi heyecanı

İzmir'de son aylarda büyük bir çalışma var.

Büyük bir heyecanla adeta bir seferberlik.

Bu heyecanın adı İzmir İktisat Kongresi.

İzmir 100 yıl aradan sonra bir kez daha bu heyecanı ve gururu yaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in girişimiyle İzmir İktisat Kongresi 100 yıl aradan sonra bir kez daha yapılacak.

Aslında hazırlık aylardır sürüyor.

İkinci yüzyılın iktisat kongresi, geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor.

Kongre ile ilgili olarak İzmir'de 'Sanayici, Tüccar ve Esnaf Buluşması'nı izledim. Türkiye'nin her bölgesinden gelen ve kongreye yürekten sahiplenen insanlar.

Deklarasyonun her maddesi tartışıldı ve son hali oluşturuldu. Öyle ki bir madde için 1 saate yakın görüşler bildirildi.

Öncelikle CHP'li bir belediyenin öncülük etmesine rağmen siyaset üstü bir kongre. Başkan Tunç Soyer bunu daha ilk günden CHP lideri ile görüşmüş ve netleştirmiş.

Bu bir CHP değil Türkiye'nin projesi.

Başkan Tunç Soyer ile İzmir İktisat Kongresi'ni konuştum.

-İzmir İktisat Kongresi'nde siyasi iradenin de alternatif olarak bir çalışması var. Neden bu ayrılık?

Soyer: Aynı şey değil. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında bugünün siyasal ikliminde bugünün siyasal koşullarında bugünün sorunlarına çözüm aramaya dair değil. Gelecek yüzyıla ışık tutmak istediğimiz sektörlerimizin umutlarını hayallerini masaya yatıracağız. Buradan ortak bir akıl inşa etmeyi hedefliyoruz.

Biz yüzyıl önce atalarımızın yapmaya çalıştığını yapamaya çalışıyoruz. Onlar nasıl o günün şartlarında geleceğe dair bir arayışa girmişler bizimki de aslında bu. Dolaysıyla hangi iktidar hangi hükümet çok da önemli değil.

- Maddeler arasında gençlere yönelik olanlar da var. Neler vaat ediyor gençlere?

Soyer: Aynı, yüz yıl önceki gibi umut vaat ediyor. İçinde yaşadığımız çok katmanlı küresel krizlere mahkûm değiliz. Biz bu krizlerle başa çıkacak özgüvene ve alt yapıya sahibiz. O gün de öyle. Çok kadim bir kültürün üzerine oturan olağanüstü güçlü bir kök var. O kökten beslenerek gelecek inşa edilmiş. Gençlere büyük önem veriyoruz. Gençlerin geleceklerini aydınlatmaya umutlarını büyütmeye çalışıyoruz.

-Büyük bir beyin göçü var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Soyer: Beyin göçünün arkasında çok ilginç veriler var. En son Konda'nın yaptığı bir araştırma var. Gençlerimizin yüzde 84'ü bırakın geleceğe dair umudu projeyi hayali yok! Yüzde 84'üne hayali olmayan gençler diyebiliriz. Sadece yüzde 16'sı geleceğe dair bir hayaliniz var mı sorusuna bir cevap verebilmiş. Yüzde 84'ü hiçbir fikrim yok demiş. Bu çok vahim bir tablo. Bir ülkede gençler geleceğe dair bir umut bir hayal taşımıyorlarsa rakamları tartışmaya gerek yok bence. Bundan daha vahim bir gösterge olamaz.

-Kongreyi 100 yıl önce olduğu gibi bir umut olarak görebilecek miyiz?

Soyer: Göreceğiz! Tüm Türkiye görecek. İzmir'in tarihi misyonu bu aslında. İzmir bunu 100 yıl önce nasıl yaptıysa bunu yine yapacak. Kongreye ev sahipliği yapmak bizim için tarihsel bir sorumluluk.

İktisat kongresi kitaplarını okudum inanılmaz bir tabloyla karşılaştım. O gün atalarımızın ne kadar büyük bir umutla özgüvenle gelecek inşasına soyunduklarını gördüm. Mesela işçilerin aldığı bir karara sanayiciler çekimser kalıyor. Ancak işçileri, çiftçiler destekliyor. Bu nasıl bir ortak akıl içerisinde olduklarını da gösterdi. Asla o işçilerin meselesi, herkes kendi meselesinde baksın denmemiş. Topyekûn ülkenin ortak kalkınması için ortak bir gelecek için çalışılmış. Birbirlerinin kararlarını da müzakere etmişler. Muazzam bir ortak akıl arayışı var. Bu nedenle uzun vadeli bir kurgu planlamamız gerektiğini düşündük. Bugün de aynı ortak akılı, aynı dinamiği toplayalım diye yola çıktık. Buna uzun bir zaman ayırmak istedik. İşçilerle ayrı toplanıyoruz, çiftçilerle ayrı, sanayicilerle ayrı toplanıyoruz. Sadece İzmir'den değil Türkiye'nin 7 bölgesinden katılım var. Herkesi davet ettik.

İlk başta bir Cumhuriyet Halk Partisi organizasyonu mu diye düşünüldü. Hayır! Bu bir partinin organizasyonu değil. İstedik ki bizi birbirimizden ayrıştıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebep var.