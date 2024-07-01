İl olmaya namzet ilçeler belli oldu. 82, 83, 84 plakalar geliyor

Onay çıkması halinde il olacak ilçeler belli oldu. Yollarda 82, 83, 84 plakalı araçları görmemiz an meselesi...

TÜİK 100 BİN NUFUSLU İLÇELERİ AÇIKLADI

Bir ilçenin il olabilmesi için öncelikle 100 bin nüfus sayısını aşması gerekiyor. Türkiye'de 100 bin nüfus sayısını aşan çok sayıda ilçe var ancak sadece yaşayan kişi sayısı bin ilçenin il olması için yeterli olmuyor.

TÜİK nüfus sayısı ile birçok ili geride bırakan ilçeleri belirledi. 82, 83, 84 nolu plakalar şanslı illeri beklemeye başladı. Ancak Türkiye'deki 100 bin nüfusu aşan çok sayıda ilçenin il olması hem aranan diğer koşullar nedeni ile mümkün değil.

İSTANBUL'DA 3 İLÇE ÖNCE ÇIKIYOR

Yapılan değerlendirmeler sonucunda sadece İstanbul'da 3 ilçe il olmak için öne çıkıyor. İl olma potansiyeline sahip olan İstanbul'un o ilçeleri ise Büyükçekmece, Silivri ve Tuzla...

İL OLMAK İÇİN HANGİ KOŞULLAR GEREKLİ?

Bir ilçenin il olabilmesi 100 bin nüfusu aşması dışında aynı zamanda il merkezine de en az 30 kilometre mesafede bulunması gerekiyor.

Diğer yandan ilçenin kentleşme düzeyine ulaşmış olması, ulaşım imkanlarının gelişmiş olması, geniş bir hinterlanda sahibi olması, ekonomisinin gelişkin olması, yeterli eğitim kurumlarının olması ve sosyal alt yapısının sağlam olması gerekiyor.

O İLÇELER İL OLMAYI BEKLİYOR

Türkiye genelinde il olma şartlarını sağlayan 67 ilçe bulunuyor.

Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Milas, Bodrum, Fethiye, Serik, Söke, Kuşadası, Elbistan, Kahta, Siverek, Ereğli, Erdemli, Ceyhan, Dörtyol, Manavgat, Darıca, Ereğli, Midyat, Nusaybin, İskenderun, , Kırıkhan, Arsuz, Reyhanlı, Bandırma, Bafra, Çarşamba Mustafakemalpaşa, İnegöl, Tavşanlı, Akçakale, Nizip, Bismil, Edremit, Bergama, Soma, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir,Alanya, Polatlı, Silifke, Kozan, Kadirli, Viranşehir, Suruç, Ergani,Cizre, Silopi, Yüksekova, Erciş, Patnos, Doğubayazıt, Fatsa, Ünye, Erbaa,