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Mantar deyip geçmeyin! 23 kişi zehirlendi, İl Sağlık Müdürü uyarı üstüne uyarı yaptı

Düzce'de, son bir ayda ormandan topladıkları mantarları yiyen 23 kişi zehirlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz mantarlarda bulunan toksin maddelerin karaciğer hasarları ya da ölümcül sonuçlara neden olduğunu belirterek, "Doğada yetişen doğal mantarları ben bunları biliyorum diyerek toplayıp tüketmek oldukça tehlikeli. Kültür mantarlarını, pakette olan mantarları tüketmek gerekiyor. Az bir miktarda bile olsa zehirli mantar yiyeceğin içine karıştığında ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz" dedi

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:54
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İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ölümcül sonuçlara neden oluyor diyerek uyardı. Düzce'de son bir ayda ormandan topladıkları mantarları yiyen 23 kişi zehirlendi

Mantar deyip geçmeyin! 23 kişi zehirlendi, İl Sağlık Müdürü uyarı üstüne uyarı yaptı
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Kentte yağmur yağışlarının ardından doğada yetişen mantarları tüketen vatandaşların sayısında artış yaşandı.

Ekim ayında ormandan topladıkları mantarlardan yiyen 23 kişi zehirlendi. En son Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Medine Yalçın (32), mantar zehirlenmesi nedeniyle kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, bu konuda uyarılarda bulundu. Doğada yetişen mantarların tüketilmesi durumunda ölümcül sonuçların ortaya çıkabileceğini ifade eden Yılmaz, "Mantar zehirlenmelerine karşı dikkat etmemiz gerekiyor.

Doğada yetişen doğal mantarları, ‘Ben bunları biliyorum’ diyerek toplayıp tüketmek oldukça tehlikeli. Kültür mantarlarını, pakette olan mantarları tüketmek gerekiyor. Az bir miktarda bile olsa zehirli mantardan yiyeceğin içine karıştığında ölümcül sonuçlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

Sonbaharla birlikte mantarların doğada çıkmaya başladığını belirterek uyarıda bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Her mantarın farklı zehirlenme belirtileri var. Bunun dışında bulantı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri gösteriyorsak mutlaka Ulusal Zehir Danışma hattı ya da 112’yi aramamız gerekiyor

Doğada yetişen doğal mantarlar yağmur yağmasıyla birlikte sonbahar ya da bahar aylarında çıkmaya başlıyor. Bunların içinde değişik toksin maddeler yer alıyor. Bu toksin maddeler neticesinde karaciğer hasarları ya da ölümcül sonuçlar ortaya çıkıyor. Mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor."

(Kaynak: DHA)

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