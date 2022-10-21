Tüm D vitamini ihtiyacınızı karşılıyor. Kışın hastalık görmemek için sofranızdan ayırmayın

Mynet’te yer alan habere göre; D vitamini dönem düşebiliyor. Özellikle kış aylarında alınan yetersiz güneş ışınları D vitaminin düşmesine neden oldu. Bu nedenle D vitaminini dışarıdan almak için doğru besinleri tüketmenin gerektiği vurgulandı. Yapılan araştırmalar günlük yenilen mantarın tüm D vitamini ihtiyacınızı karşılayabileceği ifade edildi. Güneş ışınlarından aldığımız D vitamininin eksikliğinde dayanılmaz kemik ağrıları, güçsüzlük, baş ağrısı, depresyon, yorgunluk gibi belirtiler ortaya çıktı.

BELİRLİ MİKTARDA MANTAR TÜKETİMİ GÜNLÜK İHTİYACINIZI KARŞILAR

Araştırmaların belirli bir miktarın size tam olarak günlük ihtiyaç duyduğunuz kadar D vitamini verebileceğini göstermesiyle dikkat çekti. Yağlı balık ve yumurta sarısı gibi yiyecekler, güneş ışığı vitamin kaynakları söz konusu olduğunda genellikle tüm dikkatleri üzerine çekerken, mantarlar da aynı derecede güçlü olabileceği bildirildi.

EKİM AYINDAN SONRA D VİTAMİNİ TAKVİYELERİ ALINABİLİR

Ekim ayından itibaren günlük D vitamini takviyesi şart olsa da, mantarlar da günlük alımınızı karşılayabilir. Sağlık servisine göre yetişkinlerin günde 10 mikrogram D vitaminine ihtiyacı var ki bu da 400 Uluslararası Birime (IU) eşdeğerdir. İşte burada mantarlar tam da bu miktarı karşılama sözü vererek devreye giriyor. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre mantarlar, topraksı tatlarıyla karakterize edilen günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 50 ila 100'ünü karşılayabiliyor.

100 GRAM YEMEK YETERLİ

Araştırma, dünyadaki bazı büyük ticari çiftliklerdeki mantarların bronzlaşma seanslarına benzer bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Üreticiler onları UV radyasyonuna maruz bırakır, bu da mantarların güneş ışığı vitamini üretmesine yardımcı olur. Yani tıpkı insanlar gibi, kahverengi gıdalar da D vitaminini güneşten alırlar. Araştırma, 100 gram kahverengi gıda yemenin tam olarak bu miktarı sunabileceği sonucuna varmıştır. D vitamini bu küçük yiyeceklere nasıl giriyor?

Araştırmacılar şunları ekledi: “ D vitamini ile zenginleştirilmiş mantarlar, depolama ve pişirme sırasında biyolojik olarak kullanılabilir ve nispeten stabil olan yüksek konsantrasyonlarda D2 vitamini içerir. Ancak, tüm üreticilerin mantarlarını UV radyasyonuna maruz bırakmadığını belirtmek önemlidir. Neyse ki, süpermarketten satın alınan mantarların üzerindeki etiketler, hangi türün yağda çözünen vitamini sunduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

YAZ BOYUNCA GÜNEŞ IŞIĞI ALMANIZ BİLE KIŞIN FAYDA SAĞLAMIYOR

Yağda çözünen bir vitamin olarak sınıflandırılan D vitamini, diyetinizden kalsiyum ve fosforu emmeye yardımcı oluyor. Bu yetenek, vitamini kemik ve kas sağlığınız için gerekli kılarak düşük seviyeleri sizi bir dizi komplikasyon riskine sokar. NHS'ye göre, yaz boyunca ihtiyacınız olan tüm güneş ışığı vitaminini sadece dışarıda vakit geçirerek alabilseniz de, sonbahar ve kış aynı faydaları sağlamıyor.