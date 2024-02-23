İlaç fiyatlarında yeni karar

Kaynak: Reuters
İlaç fiyatlarında yeni karar
İlaçların fiyatlandırılmasında 2023’te belirlenen Euro/TL değeri 2024'te de uygulanmaya devam edecek.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden Euro değeri, 2024 için de uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla, bu karara geçici bir madde eklendiği belirtildi.
Eklenen geçici 11. madde uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden Euro değerinin, 2024 için de uygulanmaya devam edilmesi ve 2024 yılı için yeni Euro değerlemesi yapılmayacağı hüküm altına alındı.
Aynı kararın geçici 10. maddesi kapsamında, ilgili ürünlerin fiyatlandırılmasında 1 Euro değeri 2023 yılı Aralık ayında yüzde 25 arttırılarak, 17,5483 TL olarak kararlaştırılmıştı.

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