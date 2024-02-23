Türk inşaat şirketi iflas etti! Projeler yarım kaldı

Kaynak: Patronlar Dünyası
Türk inşaat şirketi iflas etti! Projeler yarım kaldı
Sırbistan’da bir Türk inşaat şirketi daha battı. Türk vatandaşı Mahmut Taha Karslioçlu'ya ait Juno İnşaat iflas etti. Juno İnşaat doğrudan bir mülkiyet bağlantısı olmamasına rağmen Kronos'un yan şirketi olarak tanıtılmıştı.

Sırbistan’da faaliyet gösteren Türk inşaat şirketlerinden biri olan Juno İnşaat, borçları nedeniyle iflas etti.

Juno İnşaat, Çinli Shandong şirketinin alt yüklenicisi olarak bazı devlet altyapı projelerinde yer almıştı.

Şirketin sahibi Mahmut Taha Karslioçlu, geçen yıl Türkiye’ye dönerek alacaklılarını ve çalışanlarını mağdur etti. Juno İnşaat, Kronos inşaatın yan kuruluşu olarak biliniyordu, ancak aralarında resmi bir bağlantı yoktu.

Kronos inşaatın sahibi Özgür Baki Sezgin, Juno İnşaat’ın yönetimini 2023’te devralmıştı. Juno İnşaat, Sırbistan’da bazı devlet yatırımlarına da katılmış, ancak bunları tamamlayamamıştı.

Belgrad Ticaret Mahkemesi, Vemus Transport adlı bir şirketin başvurusu üzerine Juno İnşaat hakkında iflas kararı verdi. Alacaklılar, 120 gün içinde alacaklarını bildirmeleri gerekiyor. İflas süreci Haziran ayında yapılacak bir duruşmayla devam edecek.

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