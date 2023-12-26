İlaç kullanırken nelere dikkat etmeli

İlaç kullananların hekim ve eczacıların tavsiyelerinden çıkmamaları gerekiyor. Prof. Dr. Aydın kış mevsimi dolayısıyla hastalıkların arttığına dikkat çekerek ilaç kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Aydın şunları söyledi:

“Öncelikle ilacın nasıl saklanılması gerektiğini bilmek gerekiyor.

İlaçlar düzgün ortamda saklanmalı. Orta yerde bırakılmamalı zira çocukların kullanması durumunda ciddi tehlikelere yol açabilir. Ayrıca uygun ortamda saklanmayan ilacın etkisi de azalır. Örneğin küçük bir çocuğa antibiyotik ilaç yazıldı. Bu tür ilaçlar genellikle sulandırılarak kullanılır. Antibiyotiklerin şişedeki ölçüye kadar sulandırılması, iyice karıştırılması çok önemlidir. Bir başka konu sulandırılmış antibiyotiğin nerede saklanacağı. Sulanmış antibiyotik kesinlikle buzdolabında saklanmalıdır. Antibiyotikler uygun ortamda muhafaza edilmezse 4 gün içinde etkisini yitirir.”

SİZE İYİ GELEN BAŞKASINA İYİ GELMEYEBİLİR

Özellikle viral enfeksiyonlarda pek çok insanın birbirlerine ilaç tavsiyesinde bulunduğuna dikkat çeken Prof. Aydın konuya ilişkin şunları söyledi:

“Herkesin vücut dinamikleri farklıdır. Bu da ilaçların farklı etkiler yaratacağı anlamına gelir. Yani birine iyi gelen ilaç diğerine iyi gelmez. Örneğin bir kişi bir başka kişiye ilacını verdi o kişi ilacı kullanmaya başladı ama eksik kullandığından hiçbir yararını görmeyecektir.

C vitamini ambalajından çıktığı andan itibaren kullanılmalıdır. BU nedenle ilacın kapağı sıkıca kapatılmış olması gerekir.

Bazı ilaçlar tok bazları aç karnına alınır. Eczacı tarafından uygun görülen zamanda ve adetine uygun alınması gerekir. Aksi halde hiçbir etkisi olmayacaktır. İlaç bir ay kullanılacaksa tam 1 ay kullanılmalıdır. Aksi takdirde bu da yarar getirmez. Üstelik karaciğere de büyük hasar verebilir."



İHA