Çimen suyu yararlı mı zararlı mı

Tadı pek çok kişi tarafından beğenilmese de çimen suyu yararlarıyla ön plana çıkıyor. Hakkında kitaplar bile yazılan çimen suyu aslında çok yararlı. İçeriğinde 100’e yakın şifalı vitamin ve enzim taşıyor. İlk göze çarpan yararı kanı temizlemesi...

B8, B6, B3, E, C, A, B, B12, B9, B2 ve B1 gibi vitaminler içeriyor, sodyum, bor, krom, kobalt ve molibden, bakır, demir, magnezyum, potasyum, manganez, iyot, kalsiyum, fosfor, selenyum, sülfür, bakır, çinko deposu. Yüzde 70 oranında klorofilden oluşuyor. Klorofil ışığın ilk ürünü olduğundan daha fazla ışık enerjisi içeriyor.

Çimenin mutlaka suyu tüketilmesi gerekiyor. Salataya konulduğunda bir yarar sağlamıyor. Uzmanlar günde 5o gram çimen suyunun çok yarar sağladığını söylüyor.

İŞTE YARARLARI

Kanı temizliyor, dolaşımı düzenliyor.

Hemoglobin üretimini artırıyor.

Diş çürümelerinin önünü kesiyor.

Diş ağrılarını kesiyor, diş etlerini koruyor.

Yaraları iyileştiriyor.

Kanserojen maddeleri nötralize ediyor.

Karaciğeri temizliyor.

Kan şekerini düzenliyor.

Beyaz saçın önünü kesiyor.

Sindirimi kolaylaştırıyor.

Bedendeki ilaç atıklarını yok ediyor.

Cildi yeniliyor.