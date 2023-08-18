İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşkı belgelendi

Snob Magazin'in haberine göre; Yaz aylarının başında yeni bir aşka yelken açan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin’in çiftinin aşkları belgelendi.

Önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan yeni aşıklar, ilk kez görüntülenmelerinden dolayı olacak ki utangaç tavırlar sergiledi.

Gazetecilerin kendilerini görüntülemesiyle dikkatleri üzerine toplayan çift, gazetecilerin ricalarını kırmayarak, objektiflere poz verdi.

Kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan çiftten Oğulcan Engin, “Bugünlük sizden müsaade isteyelim. Daha müsait bir yerde sorularınızı içtenlikle cevaplarız” dedi.



