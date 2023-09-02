Oğulcan Engin sessizliğini bozdu. İlayda Alişan'la aşkın nasıl başladığını anlattı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin oyuncu Miray Daner ile gözlerden uzak yaşadıklarını yaklaşık iki yıllık ilişkilerine sürpriz şekilde nokta koymuştu. Yaz aylarının başında yeni bir aşka yelken açan Oğulcan Engin, İlayda Alişan ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı.

Oğulcan Engin sessizliğini bozdu. İlayda Alişan'la aşkın nasıl başladığını anlattı

Oğulcan Engin ile Miray Daner, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılık sebebinin Engin'in, İlayda Alişan ile yakınlaşması olduğu iddia edilmişti.

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Geçtiğimiz haftalarda Academy Day’in kapanış partisinde objektiflere yansıyan Miray Daner, merak konusu olan ayrılığa dair açıklama yapmıştı.

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Genç oyuncu, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna, "Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" cevabını vermişti.

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Sessizliğini koruyan Oğulcan Engin ise sonraki günlerde İlayda Alişan ile Akaretler’de bulunan bir mekanda birlikte eğlenmişti. Mekan içinde el ele, sarmaş dolaş oldukları konuşulan ikilinin, basın mensuplarının olduğunu öğrenince ayrı ayrı kapılardan çıkmaları dikkat çekmişti.

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Yaz başından beri birlikte olan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin önceki akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak olan Melike Şahin konserine el ele geldi.

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Muhabirlerin “Oğulcan bey hayırlı uğurlu olsun birlikteliğiniz çok yazıldı, konuşuldu. Ne söylemek istersiniz?” sorusuna “Arkadaşlar konsere geç kaldık ama biz İlayda ile zaten arkadaştık ve arkadaşlığımız sevgiye dönüştü” dedi.

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