Adları aşk dedikodusuna karışmıştı! Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi

Adları aşk dedikodusuna karışan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi.

Adları aşk dedikodusuna karışmıştı! Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi

Oğulcan Engin, uzun zamandır aşk yaşadığı oyuncu Miray Daner'den ayrılık haberlerinin ardından İlayda Alişan ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

adlari-ask-dedikodusuna-karisan-ogulcan-engin-ile-ilayda-alisan-birlikte-goruntulendi-muhbe.jpg

İkili, önceki akşam Akaretler W İstanbul adlı mekandan birlikte eğlendi.

adlari-ask-dedikodusuna-karisan-ogulcan-engin-ile-ilayda-alisan-birlikte-goruntulendi-agkrn.png

Alişan ve Engin, mekandan ayrı ayrı çıktı.

adlari-ask-dedikodusuna-karisan-ogulcan-engin-ile-ilayda-alisan-birlikte-goruntulendi-9jj5v.png

İlayda Alişan, "Arkadaşlar biz Oğulcan ile çok iyi iki arkadaşız. Çok yorgunum çekimden geliyorum. Arkadaşlarımı gördüm şimdi evime gidiyorum" dedi.

adlari-ask-dedikodusuna-karisan-ogulcan-engin-ile-ilayda-alisan-birlikte-goruntulendi-abi9q.jpg

Sevgilisi Miray Daner'den ayrılan Oğulcan Engin ise mekan çıkışı sorulan soruları cevapsız bıraktı.

İlgili Haberler
Oğulcan Engin’in ihanetine uğrayan Miray Daner evi yerle bir etti
Miray Daner ve Oğulcan Engin'den kötü haber. Seda Sayan gelin adayını öve öve bitirememişti
Miray Daner ile Oğulcan Engin aşklarına ikinci bir şans verdi
Miray Daner ve Oğulcan Engin ayrıldı. İlişkiyi o mesaj bitirdi
Öne Çıkanlar
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Son Haberler
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı Magazin
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı Güncel
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar Teknoloji - Otomotiv
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak Ekonomi
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi Magazin
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi
Adaletten 14 ay kaçabildi Güncel
Adaletten 14 ay kaçabildi
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı Güncel
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı