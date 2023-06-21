Adları aşk dedikodusuna karışmıştı! Oğulcan Engin ile İlayda Alişan birlikte görüntülendi

Oğulcan Engin, uzun zamandır aşk yaşadığı oyuncu Miray Daner'den ayrılık haberlerinin ardından İlayda Alişan ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

İkili, önceki akşam Akaretler W İstanbul adlı mekandan birlikte eğlendi.

Alişan ve Engin, mekandan ayrı ayrı çıktı.

İlayda Alişan, "Arkadaşlar biz Oğulcan ile çok iyi iki arkadaşız. Çok yorgunum çekimden geliyorum. Arkadaşlarımı gördüm şimdi evime gidiyorum" dedi.

Sevgilisi Miray Daner'den ayrılan Oğulcan Engin ise mekan çıkışı sorulan soruları cevapsız bıraktı.