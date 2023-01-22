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İLBANK'tan Bursa'ya son 4 yılda 3 milyar 696 milyon lira yatırım desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Bursa'ya son 4 yılda 3 milyar 696 milyon liralık yatırım desteğinde bulundu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 12:11
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İLBANK'tan Bursa'ya son 4 yılda 3 milyar 696 milyon lira yatırım desteği

İLBANK'tan Bursa'ya son 4 yılda 3 milyar 696 milyon lira yatırım desteği
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İLBANK'tan alınan bilgiye göre, İller Bankası içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, sokak sağlıklaştırmadan parke taşı onarımına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Bursa'da güncel rakamlarla toplam maliyeti 10 milyon lira olan 3 proje tamamlanarak açıldı. Bunun yanında toplam tutarı 2,41 milyar lira olan 25 işin yapım çalışması yürütülüyor.

Son 4 yılda toplam maliyeti 3 milyar 696 milyon lira olan 69 üstyapı ve altyapı projesinin açılışı gerçekleştirilerek hizmete sunuldu.

İller Bankası finansman ve teknik desteğiyle son 20 yılda toplam 9,57 milyar lira değerinde 170 proje tamamlandı.

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