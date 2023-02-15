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İlber Ortaylı hayat mücadelesini kazanmanın formülünü verdi. 3 cümlede anlattı

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın verdiği bir röportajda, “Yolda olacaksınız hiç durmak yok durduğunuz an çok kötü” sözleri gündem oldu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 10:58
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İlber Ortaylı 3 cümle ile hayat mücadelesinin formülünü verdi

İlber Ortaylı hayat mücadelesini kazanmanın formülünü verdi. 3 cümlede anlattı
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Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın verdiği bir röportajdaki sözleri sosyal medyada viral oldu.

Motivasyon konuşmasında bulunan Ortaylı hayat mücadelesini kazanmanın formülünü anlattı.

Ortaylı röportajda, “Yolda olacaksınız hiç durmak yok durduğunuz an çok kötü. Yani kötü şeyler düşündüğünüz zaman bile lütfen yürüyünüz ve yüzünüz” diyor.

Devamında ise Ortaylı “Bir yere oturmak çok kötüdür, oturarak karamsarlık olmaz.” şeklinde konuşuyor.

Ortaylı’nın gençlere yönelik motivasyon konuşması gündem oldu. 

Öte yandan Türkiye'yi yasa boğan Güneydoğu Anadolu'daki depremlerden sonra Ortaylı'nın bu mesajı çok beğeni aldı. 

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