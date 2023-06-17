İlber Ortaylı iktidara sert çıktı. Canlı yayında ateş püskürdü

Prof. Dr. İlber Ortaylı iktidara sert çıktı. Canlı yayında ateş püsküren Ortaylı, milyonlarca sığınmacını Türkiye’ye gelmesini bir ‘yıkım projesi’ olarak değerlendirdi.

İlber Ortaylı iktidara sert çıktı. Canlı yayında ateş püskürdü

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Halk Tv'ye konuk oldu. Sığınmacılarla ilgili konuşan Ortaylı'nın konuşmaları sosyal medyada gündem oldu.

Ortaylı, ''Avrupa’nın verdiği para sakız parasına yetmez. Yığınları Türkiye’ye toplamak büyük bir yıkım projesine işarettir. Vatandaşlık üç dört yüze satılmaz. Bu paraya sığınmacı değil, kaçakçı, para aklayıcılar gelir. 20 tane daire alıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

PARA KARŞILIĞI VATANDAŞLIK İÇİN “BÜYÜK BİR REZALET” DEMİŞTİ

Prof. Dr. Ortaylı daha önce de yabancılara konut karşılığı vatandaşlık verilmesine tepki göstermişti. Ortaylı, Türkiye’nin yabancılara konut satabilecek durumda olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaşlık satılıyor bu memlekette, bu büyük bir rezalettir. Türkiye vatandaşı olmak için bu tarihin çilesini çekmek lazım. 500 bin dolara 400 bin dolara 250 bin dolara vatandaşlık satılmaz. Ayrıca ev de satılmaz. Türkiye yabancılara mesken satacak konumda değil"

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