İlber Ortaylı: Suriyelilerin verecekleri oy bize daha az gösterildi

Prof. Dr. İlber Ortaylı seçimde Suriyelilerin oylarının daha az gösterildiğini belirterek, "Suriyelilerin varlıkları tarihi bir kazadır" dedi.

İlber Ortaylı: Suriyelilerin verecekleri oy bize daha az gösterildi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı, seçimi Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla kazandı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 466 bin Suriyeli seçmen iddialarını yalanlayarak "Nüfus kütüklerinde kayıtlı (vatandaşlık kazananlar dahil) doğum yeri Suriye olan 18 yaş ve üzeri 163 bin 44 kişi bulunmaktadır." açıklamasında bulunmuştu.

Tarihçi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı ise Hürriyet’te kaleme aldığı yazısında, Suriyelilerin oylarının daha az gösterildiğini ama daha fazla olduğunu belirtti.

Ortaylı “Suriyeli göçmenlerin verecekleri rey bize daha az gösterildi. Neredeyse iki misli düzeyde seçime katıldıklarından söz ediliyor.” diye yazdı.

Türkiye gibi bir ülkenin nüfusunun neredeyse 1/20’i kadar bir ilaveyi kabul etmesi mümkün olmadığını söyleyen Ortaylı “Gelecekte kaynaşma, iktisadi, kültürel senteze dönüşmek şöyle dursun; iç kavgalara, irridantist özlemlere, partileşmeye ve siyasi taleplere dönüşür” diyerek belirti.

Ortaylı Suriyelilerin varlığının tarihi bir kaza olduğunu vurguladı. Suriyelilerin Türkiye’de kalmasına müsaade edilmemesine gerektiğini altını çizen Ortaylı “Çünkü bu sorun hiçbir zaman çözülemeyecek” dedi.

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