İlber Ortaylı seçim sonuçlarını böyle yorumladı. 27 Mayıs dönemini hatırlattı

Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Ortaylı ortaya çıkan tabloyu 27 Mayıs dönemini hatırlatarak anlattı.

İlber Ortaylı seçim sonuçlarını böyle yorumladı. 27 Mayıs dönemini hatırlattı

Tarihçi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirerek ortaya çıkan tablonun son derece tehlikeli olduğunu ifade etti.

Halk TV'de yayınlanan Yeni Bir Sabah programına konuk olan Ortaylı, gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını cevapladı.

27 MAYIS DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Ortaylı, seçimler sonrası ortaya çıkan durumun Türkiye'yi çok zorlu bir yolun eşiğine getirdiğini belirtti. İki kutuplu bir atmosferin oluştuğunu ve bu durumun son derece tehlikeli olduğunu vurgulayan Ortaylı, "Seçimler dolayısıyla ikiye ayrılmış değil, ancak iki kavimli bir şey olduğumuz ortaya çıktı. Bu son derece tehlikeli bir durum. Benzer bir durum 60'lı yıllarda yaşanmıştı. 27 Mayıs'tan sonra" şeklinde konuştu.

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