İlber Ortaylı’dan birilerini rahatsız edecek açıklama. ‘‘Türklerin vizeyle girdiği İstanbul’u Türklere hediye eden Atatürk’tür’’

Tarihçi İlber Ortaylı, Osmanlı’da Türklerin ancak vizeyle girebildiği İstanbul’u yabancıların elinden alıp Türklere hediye eden kişinin Atatürk olduğunu hatırlattı.

İlber Ortaylı’dan birilerini rahatsız edecek açıklama. ‘‘Türklerin vizeyle girdiği İstanbul’u Türklere hediye eden Atatürk’tür’’

Ülkemizin önde gelen tarih profesörlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sosyal medyada paylaşılan bir videosu yeniden gündem oldu.

Ortaylı konuşmasında, ‘nasıl olsa Çanakkale’ geçildi diyenlere cevap verirken, Osmanlı’da Türk tebaanın vizeyle girdiği İstanbul’u, Atatürk’ün onlara hediye ettiğini hatırlattı.

İlber Ortaylı o konuşmasında ‘‘Mesela deniliyor ki, 1914-1915’te Çanakkale’yi ne savundu ki boşuna, nasıl olsa geçtiler diyor. Geçti ama 1918’de geçti, 1914-1915’te geçseydi, siz artık İstanbul’un camilerine bakıp işte bizim ecdat bunu yapmış derdiniz. Oradan biri çıkar ‘onlar Bizans eseri’ der, siz de susardınız. Çünkü neden? 1914’te İstanbul’un nüfusu çok açık. Şehrin Müslüman nüfusu yarıyı biraz geçiyor. O da perişan vaziyette. O da 1912-1913’te gelen muhacirler sayesinde. O zaman girseydi Britanya ordusu buraya doldururdu bir sürü İngiliz’i. Ruslar da inerdi, onlar hazırdı her yeri kolonize etmeye. Burası bir daha Türklerin falan olmazdı. 1918’de Mustafa Kemal Paşa demiş ki ‘geldikleri gibi giderler’. O hıncın ifadesi değil, öyle de olacak zaten’’ ifadelerini kullandı.

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