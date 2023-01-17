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İlber Ortaylı son noktayı koydu: Türkiyeli değil, Türküm

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı,  Türk mü, Türkiyeli mi tartışmalarıyla ilgili, "İstemiyorsan isteme. Senin beni kendi çamaşırın içine koyma hakkın yok. Bendeniz Türkiyeli değilim. Türkiye'yi çok seviyorum. Ecnebi olsaydım Türkolog olurdum. Şu anda ben Türküm." dedi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:51
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İlber Ortaylı: Türkiyeli değil, Türküm

İlber Ortaylı son noktayı koydu: Türkiyeli değil, Türküm
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Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına katılan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son zamanlarda gündeme gelen Türklük tartışmalarıyla ilgili görüşlerini açıkladı. 

"İsteyen Türk olur, istemeyen olmaz. Memleketin adı Türkiye olur." diyen Ortaylı, "Bendeniz Türkiyeli değilim. Türkiye'yi çok seviyorum. Ecnebi olsaydım Türkolog olurdum. Şu anda ben Türküm. Bunu böyle biliyorum. Bu bir mirastır. Bunu benimsersin, devam ettirirsin, o şekilde ölürsün." ifadelerini kullandı.

Prof. Ortaylı'nın açıklamaları şöyle:

"Bu işin cıvıması, mantığın dışına çıkmak. Ben Türkçe'den uzak kalmayı yapamam. Zaten belli Türkçe'den uzak kalmayacağım. Türk dilinde yazıyor olmak. Türk şairisindir, Türk romancısısındır, Türk tarihçisisindir. Sovyet şairi, Sovyet yazarı, Sovyet tarihçisi gibi bir konsept gelmedi. Zaten o da Rusya'da tutmadı. Bu tutmaz. Kimse Amerikan tarihçisi demez. Halil İnalcık Amerika'da yazıyor diye Amerikan tarihçisi olmaz. Türkçe yazanlar, Türkçe yazıyorsa yazsın. Etnik kimliğini muhafaza etmek isteyen o dilde yazar. Bu çok açık bir şeydir. Mesela Türk dilinde yazanlar, saçma. Nizami Gencevi Türk'tür. Tek Türkçe beyiti yok. Bu fevkalade önemli bir olay. Yok Türkçe yazanlar boş laftır. Türkiyeli yazar falan beni hiç ilgilendirmiyor. O Türk edebiyatıdır. Etnik grubu beni ilgilendirmiyor. Meşhur şair Şehriyar, sureti katiyede Türk'tü ama Türk yazar değildi. Sonra Türkçe'ye başladı, Haydar Baba'yı yazdı ondan sonra Türk edebiyatının mensubu oldu."

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Özün Pamir
17.01.2023 11:41
Nerelisin? TÜRKİYELİ'yim. Milliyet'in ne? TÜRK KÜRT ABAZA ÇERKES LAZ Soruya göre cevap değişit  
 
Türküm demekten gurur duyarım
17.01.2023 11:33
Fransalı,Almanyalı,İngiltereli nasıl fransızım,almanım,ingilizim diyorsa bizim Türküm dememizi istemeyen soysuzdur.  
 
Dursun ABASIZ
17.01.2023 11:19
Öz be öz TÜRK 'üm.Bunun üzerinde oynanan oyunlara gelmeyelim.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Yüce Türk Milleti'dir. Biz TÜRK 'üz.Burası da Türkiye'dir.Bu tartışmaya açılacak bir konu değildir.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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