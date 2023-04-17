İlber Ortaylı herkesi Kızılay’a kan bağışı yapmaya çağırdı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sosyal medya hesabından tüm vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulundu.

İlber Ortaylı herkesi Kızılay’a kan bağışı yapmaya çağırdı

Editör: Bengü Zorlu

Deprem sonrası çadır satışı yaptığının ortaya çıkmasının ardından insanların güvenini kaybeden Kızılay’a yapılan kan bağışlarında düşüş görülmüştü. Hem büyük depremin etkisi hem de halkın azalan güveninden dolayı kan stokları yetersiz gelmiş, Kızılay tarafından kan bağışı çağrısı yapılmıştı. Ardından ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı siyaseti bir kenara bırakarak, herkesi merhamete davet ettiğini söyledi.

Kızılay'da kritik seviyelere inen kan stokları için acil kan bağışı yapılması gerektiğini ifade eden Ortaylı şunları kaydetti:

Aziz yurttaşlarımız, dostlarım,

Basında duyduğumuz haberlerin doğrusuysa doğru olmaması için hiçbir sebep yok kan bağışlarının durduğu, depremlerdeki düşük performansı dolayısıyla Kızılay’a kan bağışının yapılmadığı söyleniyor. Bu feci bir olay. Türkiye’nin nüfusu ve hastaneleri kalabalık. Her an trafik kazalarından, normal hastalıklardan dolayı kan ihtiyacı olan hastaların aniden hayatlarının tehlikeye gireceği açıktır. Bu ihtiyaç hepimize aniden lazım olabilir. Herkesi merhamete davet ediyoruz.

Kızılay meselesinin halledilmesi zaruridir. Bu işe politikacıların hatta seçim sonrasına da bırakmadan el atmaları gerekmektedir ama bizim sorunumuz bundan evvel ülkemizdeki insanların sağlığı, acil ihtiyaç halinde kan teminidir. Lütfen tenkitlerimizi ve reaksiyonlarımızı dengede tutalım, uyuşukluk ne kadar istenmeyen bir durumsa ani reaksiyonlar ve tepkilerle adeta küpümüze zarar vermek de bu kadar hazindir. Hepinize sağlıklar, iyi günler ve itidal tavsiye ediyorum.

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