İlber Ortaylı'dan Şevki Yılmaz'a soysuz yanıtı. 'Tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleri'

Kaynak: Haber Merkezi
İlber Ortaylı'dan Şevki Yılmaz'a soysuz yanıtı. 'Tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleri'
Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününe katılan İlber Ortaylı, Düğünde Şevki Yılmaz’ın söylediği sözlere karşı,"Tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleri" ifadelerini kullandı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın nikah şahitliği yaptığı, II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde Şevki Yılmaz'ın söylediği sözler tepkiyle karşılanmaya devam ediyor.

Düğününde bir başka şahit olan Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma hakkında, "Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz" diyen Ortaylı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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"OSMANLI’YI SÜREN SOYSUZLARI LANETLİYORUM"

Çiftin bir başka nikah şahidi olan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, mikrofon isteyerek, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadelerini kullanmış,o anlar tepki çekmişti.

"BUNLAR TARİH BİLMEYEN İNSANLARIN KAHVEHANE KÖŞELERİNE YAKIŞAN SÖZLERİDİR"

Ortaylı Şevki Yılmaz’ın sözlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaylı, “Eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır” ifadelerini kullandı.

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