Özgür Demirtaş ‘Atatürk'e kim kötü söz söylüyorsa Allah belasını versin’

Feyza Altun’un kendi gönderisine yapılan yoruma, “Şeriata sok…m” yanıtını vermişti.

Yanıt üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma resen başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Altun, günün en çok konuşulan ismi olurken, sosyal medya kullanıcıları arasında şeriat ve laiklik tartışmaları patlak verdi.

Bazı vatandaşlar, X hesapları üzerinden #FeyzaAltunYalnızDeğildir etiketiyle, Altun’a desteklerini ifade etti.

DEMİRTAŞ'DA KATILDI

Tüm bu gelişmelerin üzerine bir yorumda Türkiye’nin en ünlü ekonomistlerinden olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.

Demirtaş, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Atatürk'e kim kötü söz söylüyorsa: Allah belasını versin” ifadelerini kullandı.