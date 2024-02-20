'Hanedan' düğününde bir skandal daha: Atatürk’e hakaret ve beddua

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'Hanedan' düğününde bir skandal daha: Atatürk’e hakaret ve beddua
Katıldığı düğünde “Osmanlıyı süren soysuzları lanetliyorum” diyen eski Refah Partili milletvekili Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e de hakaret edip beddua ettiği ortaya çıktı.

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya, hafta sonu yapılan düğün ile evlendi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz’ın eline mikrofon alarak "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" ifadesini kullandığı anlar gündeme oturdu.

Ancak skandalın bununla da bitmediği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde sosyal medyada dolaşıma giren yeni bir videoda Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e, “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği görüldü.

O sırada Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakçı başta olmak üzere diğer davetliler de “Amin” dedi.

Bedduaya eşlik eden Konakçı’nın, “Amin” derken gülmesi de gözlerden kaçmadı.

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