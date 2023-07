İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler

Editör: Ersoy ÖZDEM

Bu haberdeki viedoyu izlerseniz her şeyi bir çırpıda anlamış olacaksınız.

Sosyal medyada gündeme gelebilmek için sürekli birilerini hedef gösteren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'in hedefi bu kez de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

İLBER ORTAYLI'NIN ON İKİ ADA AÇIKLAMASINA "HADİ ORADAN ÇOK BİLMİŞ CAHİL" DEDİ

Gökçek, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Lozan Anlaşması ve On İki Ada hakkındaki sözlerine "hadi oradan çok bilmiş cahil" dedi.

Ortaylı söz konusu videoda "Lozan bizim için bir zaferdir. En azından bunu çok başarılı bir uzlaşma olduğunu herkesin kabul etmesi gerekir. Bu anlaşmada bir takım şeyleri ileri sürenler yüz sene sonra bir daha tartışılacak ve bağlanacak. Böyle bir şey yok işte. Geldi 100. sene. Bunlar uyduruk, metinleri okur öyle konuşursunuz, tabii okuması kolay değildir. Madde 1: Lozanla bazı toprakları kaybettiğimiz, en başta On İki Adalar'ın Yunanistan'a teslim ettiğimiz tekrarlanıyor. Bunu Yunanistan'da savaşı kaybettiğini gizlemek isteyen bazı sahte tarihçiler de tekrarlıyorlar. Yani On İki Adalar'ın Türkiye'den çıktığı tasdik edildi diyorlar, öyle bir şey yok. 12 Adalar o zaman İtalya'nın geçici işgali altındaydı ve bu statü sürdü. Bir tek adada bazılarının güya Almanya tarafından Türkiye'ye verilemesi olmuş. Tamamen yanlıştır. Çünkü o adaların bize bırakılması kesin bir teklife dayanmıyordu. Türkiye'yi Almanlar kendi cephesine çekeceklerdi. Eğer böyle bir cehaleti, böyle bir aymazlığa girseydik Allah'tan İsmet Paşa gibi I. Harbin komutanı, İstiklal Savaşı komutanı, eski Reis-i Cumhurumuz ile biz bu hataya düşmedik." sözleriyle On İki Ada'nın nasıl Yunanistan'a geçtiğini anlattı.

"12 ADALARIN YUNAN'A VERİLMESİNİ NASIL KIVIRTARAK ANLATIYOR"

Gökçek, ünlü tarihçinin Lozan'ı anlattığı videoyu "12 Adaların Lozan'da verildiği yalanını uydurarak, milleti Lozan Anlaşması'na düşman edenler İlber Ortaylı Hoca'yı dinleyin..." sözleriyle paylaşan kişinin tweetine karşı yaptığı paylaşımda, "Hadi oradan çok bilmiş cahil... Dinleyin... 12 Adaların Yunan'a verilmesini nasıl kıvırtarak anlatıyor..." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan bu paylaşımın ardından 8 dil bilen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e nasıl cevap vereceğini derleyen kullanıcılar muhteşem bir yaratıcılıkla Ortaylı'nın katıldığı canlı yayındaki kahkahalarını derleyerek bir video yayınladı.

Sosyal medyada paylaşılan bu kahkahalı cevap beğeni rekorları kırdı.

MELİH GÖKÇEK İKİNCİ KEZ ORTAYLI'YA "CAHİLSİN" DEDİ

Prof.Dr. İlber Ortaylı, daha önce katıldığı bir Youtube kanalının programında isim vermeden Gökçek'i eleştirmiş, “25 senede saçma sapan yollara tak yapmaktan başka ne yaptınız. Ankara’yı her sene sel basıyor. Altyapı namına neyi geliştirdiniz” ifadelerini kullanmıştı.

Eleştirilere yine Twitter üzerinden yanıt veren Gökçek de Ortaylı'ya "İlber Hoca, ya cahilsin ya yağcı" diye yanıt vermişti.