İlişki görüntülerini ailesine gönderdi

İngiltere'nin Doğu Yorkshire bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Jessica Smith, 27 yaşındaki sevgilisi Dillan Billany tarafından darp edildi. Kolu kırılan 31 yaşındaki kadın erkek arkadaşının cinsel ilişki görüntülerini ailesine göndererek kendisini tehdit ettiğini ifade etti.

İlişki görüntülerini ailesine gönderdi

Mynet’in haberine göre, İngiltere'nin Doğu Yorkshire bölgesinde yaşayan 31 yaşındaki Jessica Smith, 27 yaşındaki sevgilisi Dillan Billany ile ilişkilerinin başlamasından sadece 3 ay sonra şiddet görmeye başladığını söyledi.

Kolu kırılan 31 yaşındaki kadın erkek arkadaşının cinsel ilişki görüntülerini ailesine gönderdi.

Tartışma yaşadıkları geceyi anlatan Smith, "Yerde beni sürükleyerek tekmeledi. Acı çekiyordum. Ertesi sabah onunla yüzleştiğimde ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Bunun tek seferlik olmasını umuyordum ama öyle olmadı. Sosyal medya hesaplarımı silmemi ve ailemden izole olmamı istedi. Onsuz yaşayamayacağımı hissettim ve ona bir şans daha vermeye karar verdim" dedi.

NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM”

Billany'nin şiddettin devam ettiğini söyleyen Jessica, "Annem bir şeylerin ters gittiğini anladı ve ona her şeyi anlattım. İlk şiddet olayından sonra defalarca dayak yedi. Birinde yumruk atarak dudağımı patlattı. Diğerinde ise boğazımı sıktı. Her seferinde ertesi gün özür diledi. Son olarak varlığından haberim olmayan bir cinsel ilişki kaydını 49 yaşındaki annem Tracey ile paylaştı. Haberim yoktu. Görünce ne yapacağımı bilemedim" ifadelerini kullandı.

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