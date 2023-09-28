İlk ev kredisi kampanyasıyla ev almak isteyenlere kötü haber

Patronlar Dünyası’ndan Eda Aktürk’ün haberine göre, artan konut fiyatları ve yükselen kredi faizler nedeniyle ev sahibi olmak iyice zorlaştı. Özellikle yeni ekonomi yönetiminin iç talebi kısmak için faiz artırımlarına gitmesi bireysel kredi faizlerini hızla yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz" demişti. Yani evi olup ikinci evine almak isteyenlere bankalar kredi vermeyecek. İlk evini alacaklar ise bankalardan kredi çekebilecek.

KREDİ ORANLARI BİLE AÇIKLANMIŞTI

Basına yansıyan ilk ev kredisi kampanyası haberleri de ev sahibi olma hayali kuranları heyecanlandırmıştı. Hatta haberlerde, “İlk kez konut alacaklara 180 ay vade ve yüzde 1.20 faiz oranı” ayrıntısı da yer alıyordu. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan, “dar ve orta gelirliye yönelik projelerin hayata geçirilecek” ifadesi haberlerin ana çıkış noktası.

KONUT FİYATLARINI ARTIRABİLİR ENDİŞESİ

Şu an bu konuyla ilgili bankaların yaptığı bir çalışma yok. Önümüzdeki yıllarda olası bir çalışma başlatılması durumunda ise bunun TOKİ’nin yapacağı evlere yönelik ve kamu bankalarının desteği ile sınırlı olabileceği söyleniyor. Şu aşamada tüm bankaları ve konutları kapsayacak bir kampanyanın konut fiyatlarını yükselteceği ve enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle hayata geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.