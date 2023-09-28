İlk ev kredisi kampanyasıyla ev almak isteyenlere kötü haber

İlk ev kredisi kampanyası haberleri ev sahibi olma hayalleri kuranları heyecanlandırsa da konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre bankaların şu anda böyle bir çalışması yok.

İlk ev kredisi kampanyasıyla ev almak isteyenlere kötü haber

Patronlar Dünyası’ndan Eda Aktürk’ün haberine göre, artan konut fiyatları ve yükselen kredi faizler nedeniyle ev sahibi olmak iyice zorlaştı. Özellikle yeni ekonomi yönetiminin iç talebi kısmak için faiz artırımlarına gitmesi bireysel kredi faizlerini hızla yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz" demişti. Yani evi olup ikinci evine almak isteyenlere bankalar kredi vermeyecek. İlk evini alacaklar ise bankalardan kredi çekebilecek.

KREDİ ORANLARI BİLE AÇIKLANMIŞTI

Basına yansıyan ilk ev kredisi kampanyası haberleri de ev sahibi olma hayali kuranları heyecanlandırmıştı. Hatta haberlerde, “İlk kez konut alacaklara 180 ay vade ve yüzde 1.20 faiz oranı” ayrıntısı da yer alıyordu. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan, “dar ve orta gelirliye yönelik projelerin hayata geçirilecek” ifadesi haberlerin ana çıkış noktası.

KONUT FİYATLARINI ARTIRABİLİR ENDİŞESİ

Şu an bu konuyla ilgili bankaların yaptığı bir çalışma yok. Önümüzdeki yıllarda olası bir çalışma başlatılması durumunda ise bunun TOKİ’nin yapacağı evlere yönelik ve kamu bankalarının desteği ile sınırlı olabileceği söyleniyor. Şu aşamada tüm bankaları ve konutları kapsayacak bir kampanyanın konut fiyatlarını yükselteceği ve enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle hayata geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

İlgili Haberler
Konut balonu sönmek zorunda
BDDK’dan konut kredilerinde yeni düzenleme. İkinci ev alanlara yüzde 150 risk ağırlığı
Zenginlere kıyak müteahhitleri kurtarma kampanyası
Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü Güncel
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı Güncel
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi Güncel
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi