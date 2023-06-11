İlk icraati belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek

İlk icraati belli oldu

Editör: Ersoy Özdem

Seçimlerin ardından sil baştan oluşturulan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başına Mehmet Şimşek getirilmişti.

Dünya’dan ve Türkiye’den ekonomistler Mehmet Şimşek’in ilk toplantıda faizleri arttıracağını öngörüyor. Merkez Bankası’nın yeni kabine sonrasındaki ilk toplantısı ise 22 Haziran tarihinde. Güncel faiz kuru bugün itibari ile yüzde 8,5.

Şimşek, göreve geldikten 1 hafta sonra ilk icraatını yarın gerçekleştirecek.

Mehmet Şimşek’in başında olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 1 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,65 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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