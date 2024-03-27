İlk kez Türkiye'de 'Sahilden uzak durun' uyarısı yapıldı. Dikkat dikkat! Bütün vatandaşlar sahilden uzak durun

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2 gündür etkisini sürdüren fırtına, sahil şeridinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Rize’nin Pazar ilçesinde, sabah saatlerinde şiddetini arttıran rüzgarın sebep olduğu dev dalgalar, kıyı şeridini aştı ve bazı noktalarda Karadeniz Sahil Yolu’na kadar ulaştı.

Yetkililer, vatandaşları, yer yer 3 metre yüksekliğe ulaşan dalgaların görüldüğü sahil şeridinden uzak durması için uyardı. Trafik polisleri ise, Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını arttırdı ve sürücülere uyarılarda bulundu.