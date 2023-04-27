İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi

Milli Elektrikli Tren Seti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) teslimi öncesi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğüne gelen Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, TCDD için çok önemli ve tarihi bir mekanda bulunduklarını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, demir yolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke olmayı amaçladıklarını anlatarak, bu alanda imza atılan ve atılacak güzel işler sayesinde Türkiye'nin büyüyeceğini söyledi.

Özellikle İstanbul'da çalıştığı yıllarda yabancı menşeli ürünlere, metrolara ve ekipmanlara muhtaç olduklarını hatırlatan Karaismailoğlu, demir yollarının, yabancıların ülkeyi sömürdükleri önemli sektörlerden olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu, bu alanda kendi kendine yeten ülke haline geldiklerini vurgulayarak, "Son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye hayal edilemeyen pek çok şeyi başardı, başarmaya da devam edecek. Çünkü azmimiz çok, derdimiz çok. Hedeflerimiz çok büyük. Hedefler doğrultusunda TÜRASAŞ, Sakarya fabrikamıza çok büyük işler, görevler düşüyor. Buradaki işçi kardeşlerimiz, bizim çalışma arkadaşlarımız. Onların emekleri çok önemli. Onların alın teriyle işlerimiz de daha da artacak ve çok daha büyük işler alacağız. Bir taraftan hızlı tren araçlarımızı, bir taraftan metro ve banliyö araçlarımızı burada üreteceğiz. Bunların ekipmanlarını, bakımlarını, onarımlarını, yenilemelerini hepsini burada yapacağız." diye konuştu.

14 Mayıs'ın ardından ülkeyi güzel günlerin beklediğini dile getiren Karaismailoğlu, "İşçilerimizin, mühendislerimizin, emekleriyle fırsat verildiğinde neler yapabileceğimizi bütün dünyaya göstereceğiz. Bu bizim için fırsattır. O yüzden heyecanlıyız. Heyecanımızı da hiç azaltmadan arttırarak devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından Karaismailoğlu, kokpitine geçtiği treni Adapazarı Gar'ına kadar kullandı. Bakan Karaismailoğlu'na, Vali Vekili Ersin Emiroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ve fabrika işçileri eşlik etti.

TOPLAM DEMİR YOLU AĞI 13 BİN 896 KİLOMETREYE ULAŞTI

Adil Karaismailoğlu, teslim töreninde yaptığı konuşmada, tüm testleri başarıyla tamamlayan, Türkiye ve AB ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli TSI sertifikasına sahip ilk yerli ve milli elektrikli tren setlerini, TCDD Taşımacılığa devrederek milletin hizmetine sunmanın haklı mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bakanlık olarak son 21 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 193 milyar dolar yatırım yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, demir yollarında yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapasitesini genişletmek, mevcut hatları rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için seferberlik başlattıklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, demir yollarının tamamını yenilediklerini ve milletin yarım asırlık hayali hızlı tren hatlarını inşa ettiklerini belirterek, hızlı tren hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttiklerini kaydetti.

Geçen yıl itibarıyla 13 bin 128 kilometreye ulaşan toplam demir yolu uzunluğunu, dün açılışı yapılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla 13 bin 896 kilometreye çıkarttıklarını aktaran Karaismailoğlu, "1460 kilometre olan hızlı tren hat uzunluğunu ise 2 bin 228 kilometreye ulaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı sayesinde Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceğiz. 2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demir yolu ağımızı ise 28 bin 600 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştireceklerinin altını çizdi.

Demir yollarında gerçekleştirilen bu başarıları, yerli ve milli demir yolu endüstrisiyle taçlandırdıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'ın, Türkiye'nin yanı sıra yabancı ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kapasitesiyle dünya markası olduğunu ifade etti.

"MİLLE HIZLI TRENLERİMİZİN ARAÇ GÖVDE İMALATINA 2023'TE BAŞLAYACAĞIZ"

Adil Karaismailoğlu, kurumun, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline geldiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli TSI Sertifikası'na sahip olan Milli Elektrikli Tren Setleri'miz de tarihe geçerek, milli demir yolu endüstrimizin ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğinin en büyük kanıtı oldu. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometre. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç konfigürasyonuna sahip. 5'li araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324 kişidir."

Trenlerde Wi-Fi erişimi, mutfak bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odasının bulunduğundan bahseden Karaismailoğlu, "Şu ana kadar 2 prototip ve 1 seri olmak üzere 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren Setleri'nden, 2024'e kadar 4, 2025 sonuna kadar 15 olmak üzere toplam 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlayacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, proje geliştirme aşamalarındaki bilgi birikimini kullandıklarına ve işletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarının da devam ettiğine değinerek, "İnşallah, Milli Hızlı Tren'imizin araç gövde imalatına 2023'te başlayacağız. Gururla belirtmek istiyorum ki ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Ülkemizin eşsiz coğrafi konumundan da yararlanarak, lojistikte küresel ve bölgesel merkez haline gelmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ışığında kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme ağımızı, ekonomik, etkin, verimli, emniyetli, çevreye duyarlı ve afetlere dayanıklı şekilde daha da geliştirmek, temel önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

"YOLU CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Tüm ulaşım hizmetlerini katbekat artıran politikalar ve faaliyetlerle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldiklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını da bir bir planladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu yatırımlarımızla hayata geçirmek için çalışıyoruz. Sektörün önünü açmak için attığımız bu adımları bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, hep birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımızı hem de Meclis'teki vekillerimizi seçeceğiz. Bugüne kadar yakalanan bu istikrarın ve yatırımların devamı için bizim yola Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmemiz gerekiyor.

Aziz milletimizin destekleri ve dualarıyla son 21 yılda, Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların katbekat fazlasını yaptık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde, yılların ihmaline son verirken, Türkiye'yi geleceğe taşıyan, çağ atlatan projelere imza attık. Türkiye'ye adanmış bu yolculuğumuzu, 14 Mayıs sonrasında da onun liderliğinde, Türkiye sevdasıyla, ülkemizin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla, daha fazlasını yapmak için sürdüreceğiz. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da en hızlı ve en doğru biçimde sürdüreceğiz. Başladığımız projeleri, planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız. İnsanımızın ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacağız."

Bakan Karaismailoğlu, teslim töreninin ardından beraberindekilerle Milli Elektrikli Tren Seti'ni gezdi.