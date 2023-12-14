İlk Türk astronotun uzaya gideceği tarih açıklandı

Kaynak: İHA
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceği açıklandı.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih açıklandı.

9 Ocak 2024’te gerçekleşecek misyonda ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

16 TÜRK DEVLETİNİ TEMSİL EDİYOR

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

14 GÜN KALACAK

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Bakan Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

44.jpg

Son Haberler
Türkiye'nin konuştuğu skandalda son dakika gelişmesi. İddianame ortaya çıktı Spor
Türkiye'nin konuştuğu skandalda son dakika gelişmesi. İddianame ortaya çıktı
Bunları yediyseniz ilaç kullanmayın Sağlık
Bunları yediyseniz ilaç kullanmayın
Köpek terörü bitmiyor. Başıboş köpekler yolda yürüyen Medine teyzeye saldırdılar Gündem
Köpek terörü bitmiyor. Başıboş köpekler yolda yürüyen Medine teyzeye saldırdılar
İYİ Parti’li Ece Güner partisinden istifa ettiğini duyurdu Gündem
İYİ Parti’li Ece Güner partisinden istifa ettiğini duyurdu
Darüşşafaka'dan ayrıldı Anadolu Efes'e katıldı Spor
Darüşşafaka'dan ayrıldı Anadolu Efes'e katıldı
Yeşiltepe Belediyesi ekmeğin fiyatında indirim yaptı Gündem
Yeşiltepe Belediyesi ekmeğin fiyatında indirim yaptı
İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili vekille ilgili skandal paylaşım Gündem
İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili vekille ilgili skandal paylaşım