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Galatasaray'ın istediği İlkay Gündoğan'ın menajerinden flaş açıklama

Galatasaray'ın transfer etmek istediği İlkay Gündoğan'ın menajeri açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 18:58
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İlkay Gündoğan cephesinden transfer sözleri

Galatasaray'ın istediği İlkay Gündoğan'ın menajerinden flaş açıklama
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İngiltere'nin Manchester City takımının Türk asıllı Alman milli futbolcusu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İlkay Gündoğan'ın adı sık sık taraftarı olduğunu belirttiği Galatasaray'a transfer olacağı iddiasıyla da gündeme geliyor.

Yıldız oyuncunun menajeri İngiliz The Guardian Gazetesi'nde çıkan açıklamasında iddialara açıklık getirdi. Menajer, "Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık. İlkay'ın odak noktası tamamen devam eden sezonda. Şimdi sezonun son ve en kritik noktasındayız. İlkay'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği hala belirsiz." ifadelerini kullandı.

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