İlkay attı Manchester City bayram yaptı

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Lider Arsenal dün Brentford'a 2 puan kaptırınca Manchester City'nin iştahı kabarmıştı.

Öyle ya, Aston Villa'yı yenip, 3 gün sonra Arsenal'i de geçerse liderlik koltuğuna oturacaktı.

Bu fırsat kaçar mı?

Şampiyonluğu hedefliyorsan, elbette kaçmaz.

Manchester City bu fırsatı kaçırmamak için maça öyle bir başladı ki, tutabilene aşk olsun.

Daha ilk dakikada oyunda üstünlüğü ele geçirdiler.

Sağdan, soldan, ortadan her yerden saldırdılar.

Özellikle her alanda pres yaparak, Aston Villa'ya top göstermediler.

Bu hızlı başlangıç daha 4.dakikada golü getirdi. Korner atışında Rodri'nin ön direğe koşup attığı kafa şutunda, Arjantin milli takımın Katar'daki şımarık kalecisi Martinez'in yapabilecek hiçbir şeyi yoktu.

Premier Ligde bizim İlkay'ın yeri bir başka.

Her zamanki gibi soğuk kanlı.

Her zamanki gibi gemisinin kaptanı.

Ve her daim savaşçı.

Futbol zekası, hırsı ve işbitiriciliği ile oyuna renk katıyor.

Alman Kloop onun için boşuna "kanında strateji geni taşıyor" dememişti.

O kadar doğru bir tesbit ki, İlkay strateji uzmanı

Bu gece de öyleydi.

Sahanın her yerine bastı.

Üç ağır sakatlık geçiren bir futbolcunun ikili mücadelelerden uzak durmaması alkışlanır.

İlkay en sert mücadelelere girdi ve hep ayakta kaldı.

37.dakikada fileleri bulan vuruşu, aklın ve golü koklamanın sonucuydu.

Manchester City ilk yarıda öyle ağır bastı ki, Aston Villa bu baskının altında adeta ezildi.

İlk 45 dakikada tek bir isabetli şutlarının olmaması bu ezilmenin özetiydi.

İlk yarının bitiminde Mahrez'in penaltı golü skoru 3-0'a getirdi.

Maçı ilk devrede koparan Manchester City, 3 gün Arsenal ile sonra oynayacağı hayati maçı düşünecek olacak ki, ikinci 45'te biraz vites düşürdü.

Ama bu düşük vitesle bile oyunun hakimiyetini Aston Villa'ya vermediler.

Aston Villa 61.dakikada ilk isabetli şutunda Watkins ile skoru 3-1 getirse de, saman alevi gibi parladı, söndü.

Manchester City bu galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaştı.

Çarşamba günü lider Arsenal'i yenerlerse maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacaklar.

90 dakika boyunca sadece 2 isabetli şut çeken Aston Villa ise rakibiyle oynadığı son 6 maçı da kazanamayarak sahadan ayrıldı.