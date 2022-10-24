İlker Kaleli yeni dizisi için İspanyolca öğrendi

Oyuncu İlker Kaleli, İspanyol Antenna 3 televizyonuna çekilecek ‘La Passion Turca’ (Türk Tutkusu) dizisi için dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Maggie Civantos ile gelecek hafta kamera karşısına geçecek.

GÜNDE 7 SAAT İSPANYOLCA ÇALIŞTI

İlker Kaleli, dizi için beş hafta Madrid’de dil okuluna gitti. Günde 7 saat İspanyolca çalıştı, altı bölümlük senaryoyu ezberleyip Türkiye’ye döndü.

Dizideki partneri de önümüzdeki günlerde İstanbul’a geliyor.

Inaki Penafiel'in yönetmenliğini üstleneceği dizinin 2 buçuk ay sürecek çekimleri kasımda İstanbul'da başlayıp Madrid'de devam edecek.

Antonio Gala’nın aynı adlı romanından uyarlanan ‘La Passion Turca’da antikacılık yapan karizmatik ‘Yaman’ ile sanat tarihi araştırmacısı ‘Olivia’nın Türkiye-İspanya hattındaki aksiyon dolu aşkı işleniyor

