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İlker Kaleli yeni dizisi için İspanyolca öğrendi

Poyraz Karayel ve Öğretmen gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu İlker Kaleli'nin yeni dizisi belli oldu. Önümüzdeki ay çekimleri başlayacak İspanyol dizisinin başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçecek olan Kaleli, İspanyolca öğrenmek için dil okuluna gitti.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:41
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İlker Kaleli Türk Tutkusu dizisi için İspanyolca öğrendi

İlker Kaleli yeni dizisi için İspanyolca öğrendi
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Oyuncu İlker Kaleli, İspanyol Antenna 3 televizyonuna çekilecek ‘La Passion Turca’ (Türk Tutkusu) dizisi için dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Maggie Civantos ile gelecek hafta kamera karşısına geçecek.

GÜNDE 7 SAAT İSPANYOLCA ÇALIŞTI

İlker Kaleli, dizi için beş hafta Madrid’de dil okuluna gitti. Günde 7 saat İspanyolca çalıştı, altı bölümlük senaryoyu ezberleyip Türkiye’ye döndü.

Dizideki partneri de önümüzdeki günlerde İstanbul’a geliyor.

Inaki Penafiel'in yönetmenliğini üstleneceği dizinin 2 buçuk ay sürecek çekimleri kasımda İstanbul'da başlayıp Madrid'de devam edecek. 

Antonio Gala’nın aynı adlı romanından uyarlanan ‘La Passion Turca’da antikacılık yapan karizmatik ‘Yaman’ ile sanat tarihi araştırmacısı ‘Olivia’nın Türkiye-İspanya hattındaki aksiyon dolu aşkı işleniyor
 

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Selin Hakikat Pınar
24.10.2022 11:59
Bir yenisini eklemiş. Zaten tahsilliydi. Ama dört dörrlük Bizden midir bilinmez. Eskiden asabi de görünürdü, Bizde kabul edilmez.  
 
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