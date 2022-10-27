İlker Kaleli sevgilisi Sıla'yı dizideki aşkıyla izledi

Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla, 2007’de çıkan ilk albümünden sonra müzikteki 15. yılını önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği muhteşem konserle kutladı. İki yıllık sevgilisi İlker Kaleli, ilişkileri konserlerin yapılmadığı pandemi döneminde başladığı için Sıla’yı ilk kez sahnede izledi.

Oynadığı İspanyol dizisindeki partneri Maggie Civantos ve dizi ekibiyle Harbiye’ye gelen Kaleli "Bugün gurur duyduğum ve çok sevdiğim insanın konserini dinlemeye getirdim onları. Ben de ilk kez izleyeceğim. Bakalım sahne karşıdan nasıl duruyormuş" diyerek tebessüm etti.

KerkiSolfej'in düzenlediği konserde, Btc Turk PRO sahnesinde muhteşem bir geceye imza atan sanatçı, “15 yıldır sizinle beraberim burada çıktığım ilk günü dün gibi hatırlıyorum. Bugün de şarkıları sizinle birlikte seslendirdiğimiz için çok mutluyum nice 15 yıllara.” diye konuştu.

Sıla, sahnesine davet ettiği Cem Adrian ile 'Ansızın' şarkısını birlikte söyledi. İkili performanslarıyla büyük alkış aldılar.



Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Gözde Kansu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir de konseri en önden şarkılara eşlik ederek izlediler.