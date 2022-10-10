Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan evlilik açıklaması

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz ocak ayında şef Hazer Amani’den tek celsede boşanmıştı.

Boşanmanın ardından oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açan Sıla Gençoğlu, aşkını da sık sık sosyal medya sayfasında paylaşıyor.

Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli ile ilişkilerinin çok uyumlu devam ettiğini ve birbirlerine ilaç gibi geldiklerini belirterek evlilikle ilgili sorulara da cevap verdi.

Oyuncu İlker Kaleli ile birlikteliği hakkında konuşan 42 yaşındaki şarkıcı, "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik. Bence birbirimizden çokça besleniyoruz." dedi.

"İMZALAR KALBE ATILDI"

Sıla, Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmediği sorulması üzerine "Hiç oralarda değiliz. Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı!" ifadelerini kullandı.

