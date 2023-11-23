İlkin Aydın neden ağladı? Galatasaray'ın Aksaray deplasmanına otobüsle gitmesi olay oldu

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aksaray deplasmanında Kuzeyboru'ya 3-0 yenildi.

Ancak sonuçtan çok maça İlkin Aydın ve otobüs damga vurdu.

Sarı kırmızılı yönetim, 670 kilometrelik yola kadın voleybol takımını otobüsle gönderdi.

Bu karar sosyal medyada büyük tepki çekerken, Galatasaray Daikin rakibi karşısında setleri 25-23, 25-20 ve 25-16 kaybetti.

Galatasaray böylece 9 haftada üst üste 5. kez yenilmiş oldu ve ligde düşme hattına indi.

Karşılaşma sonrası milli voleybolcu İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı.

Yönetimin takımı başarısız sonuçlar nedeniyle otobüsle gönderdiği ileri sürüldü.

İlkin Aydın'ın ise hem bu karar, hem de yenilgi nedeniyle ağladığı iddia edildi.

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda biten İlkin Aydın'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

