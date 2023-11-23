Manchester United'ın hocasından Galatasaray açıklaması: Rahatız!

Erik ten Hag, Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maç için "Takımım ateşli atmosferlerde daha performans sergiliyor" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Manchester United'ın hocasından Galatasaray açıklaması: Rahatız!

Galatasaray 29 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Manchester United'ı konuk edecek.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag, Galatasaray ile Rams Park'ta oynayacakları karşılaşma ile ilgili konuştu.

ATEŞLİ ATMOSFERLERİ BİLİYORUZ
Galatasaray maçındaki atmosferle ilgili görüşü sorulan Hollandalı teknik adam, "Bu takımın karakteri ve özellikleri, düşmanca atmosferi olan stadyumlarda ortaya çıkıyor. Ateşli atmosferler önünde oynamayı biliyoruz ve iç sahaya göre daha rahatız." açıklamasını yaptı.

DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ
Ten Hag şöyle devam etti: "Sezonun 3'te 1'i geçti. Çok zor bir başlangıçtı. Ancak, kendi ritmimizi buluyoruz. Son 5 maçın 4'ünü kazandık. İyi bir moddayız ve doğru yolda ilerliyoruz. Aralık ayında çok yoğun bir programımız var. Öz güvenimizi geri kazanıyoruz. 12-14 oyuncuyla ilk 11'imizi oluşturuyoruz. Bunun da zorluklarını yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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