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Ankara'da Beşiktaşlı futbolculara muşta attılar

Bu muşta stada nasıl girdi. İlle de birinin ölmesi mi gerekiyor?

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 21:12
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İlle de birinin ölmesi mi gerekiyor? Ankara'da Beşiktaşlı futbolculara muşta attılar

Ankara'da Beşiktaşlı futbolculara muşta attılar
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Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı penaltılarda geçerek çeyrek finale kaldı.

Sahada futbolcular müthiş bir mücadele sergilerken, yine tribünlerde taşkınlıklar yaşandı.

Daha önce lig maçında bir kişi sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldırmak istemiş, Josef de Souza tarafından engellenmişti.

Bu kez de tribünden Beşiktaşlı futbolculara muşta atıldı.

Genellikle yasa dışı işlerle ilgilenenlerin adam dövmek için kullandıkları muştanın stada nasıl sokulduğu merak konusu oldu. Asıl merak konusu da o muştanın sahaya ne amaçla sokulduğu.

Gedson Fernandes yerden aldığı muştayla şaşkınlıkla saha kenarına gelirken, görüntüler "Önlem alınması için ille de birisinin ölmesi mi gerekiyor" dedirtti.

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