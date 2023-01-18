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Beşiktaş'tan çok sert muşta açıklaması. ''Üç maymunu oynayanlar''

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne penaltılarla elenen Beşiktaş'tan çok sert muşta açıklaması yapıldı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:59
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''Üç maymunu oynayanlar'' Beşiktaş'tan sahaya atılan muşta ile ilgili çok sert açıklama

Beşiktaş'tan çok sert muşta açıklaması. ''Üç maymunu oynayanlar''
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü ile karşılaştı. Penaltılara giden mücadelenin galibi Ankaragücü oldu.

Maç oynanırken Ankaragücü taraftarı sahaya muşta attı. 

Yaşanan bu olay sonrası Beşiktaş, maçtan sonra çok sert bir açıklama paylaştı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

''Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız MKE Ankaragücü karşılaşmasında ne yazık ki futbolda şiddete bir kez daha tanık olduk. 4 Eylül 2022'de yapılan müsabakada sahaya girerek futbolcularımıza ve maçın hakemine yönelik saldırı gerçekleştiren Ankaragücülü bir holiganın neden olduğu skandalın üzerinden çok geçmemişken yine bir Ankaragücü maçında tribünlerden sahaya direkt olarak futbolcularımızı yaralamaya yönelik bir muşta atıldı.

Sahaya giren şahsın, olaydan sonra adeta kahramanlaştırıldığı bir ortamın, bugün yaşananlara zemin hazırladığına, üç maymunu oynayanlar dışında tüm kamuoyunun şahit olduğuna inanıyoruz.

Sporda şiddetin önlenmesi için ortaya konan çabalara rağmen cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu bir kez daha vurguluyor ve futbolumuzun tüm unsurlarına bu şiddete birlikte son vermek adına çağrıda bulunuyoruz.''

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