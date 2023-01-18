Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaşıyor. 90 dakikası 1-1 biten mücadele uzatmaya gitti.
Ankaragücü'nün golünü 12.dakikada A. Sowe attı. Beşiktaş dakika 77'de Cenk Tosun ile karşılık verdi.
Mücadelenin 61.dakikasında Gedson'un elinde muşta görüldü.
SAHAYA MUŞTA ATILDI
Ankaragücü taraftarı sahaya muşta attı.
Gedson muştayı alarak dördüncü hakemin yanına geldi.
Daha sonrasında Şenol Güneş muştayı Gedson'nun elinden alıp Gedson'u sahaya geri yolladı.
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