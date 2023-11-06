İltihapları kurutuyor. İşte mucize ot

İnsanların korkulu rüyası olan vücuttaki iltihapları kurutan sinemaki otu dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
İltihapları kurutuyor. İşte mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İLTİHAPLARI BÖYLE BİTİRİYOR

Sinemaki otu; Vücudun içerisinde bulunan iltihaplanmaya karşı faydalıdır. Cilt yüzeyinde oluşmuş yaralarda kullanıldığı zaman, iltihabı kurutucu özellikleri bulunur. Ancak iltihap için sıklıkla kullanılması önerilmiyor.

SİNAMEKİ OTU NEDİR?

Sinameki otu, bir baklagil türüdür. Çalımsı bir bitki olan sinameki, bazen ağaç şeklinde de büyüyebilir. Yaprakları bileşik ve çiçekleri sarı renklidir.

Bu bitki, Afrika, Hindistan ve Arabistan gibi bölgelerde yaygın olarak yetişir. 400’den fazla çeşidi vardır ve sağlığa pek çok faydası bulunur. Özellikle kabızlık ve basur sorunlarında etkilidir. Bu bitkinin tarihi kullanımı yüzyıllara dayanır.

SİNEMAKİ OTU NASIL KULLANILIR?

Sinameki otu, genellikle çay olarak içilen bir bitkidir. Ayrıca bal ile karıştırıp da tüketmek mümkündür.

Sinameki otu kullanmadan önce uzman görüşü almak gerekir ve fazla kullanılmamalıdır. Yapılışı öncelikle kuru sinameki otundan iki yemek kaşığı ayırın.

Sonra 200 ml suyu kaynatın, kaynayınca sinameki otunu suya ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın, ateşi kapatın. En az 10 dakika demlenmesini bekleyin.

Çay şeklinde içebilirsiniz. Fakat tadı hoşunuza gitmezse, bir çay kaşığı bal ilave edip karıştırarak içebilirsiniz. Böylece yorgunluğunuzu giderip, faydalarından yararlanabilirsiniz.

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