Romatizma ağrılarını dindiriyor. Astım hastalığının şikâyetlerini giderir. İşte şifa saçan ot

Hatice Özen
Romatizma ağrılarını dindiriyor. Astım hastalığının şikâyetlerini giderir. İşte şifa saçan ot
Romatizma ağrılarını dindiren astım hastalığının şikâyetlerini gideren şifa saçan ot olarak bilinen ephedra major otu ortaya çıktı.

Doğal ürünlere yönelik artan ilgiyle, insanlar sağlık sorunları için doğadan çözümler aramaktadır.

Bu ürünlerden biri olan Deniz üzümü, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkmaktadır.

Özellikle romatizma ve astım gibi rahatsızlıkları hafifleten ephedra major bitkisi, şifalı özellikleriyle tanınmaktadır.

Ephedra Major Bitkisi Nedir?

Ephedra major, Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunan, daima yeşil kalan ve çalı formunda uzun ömürlü bir bitkidir. İnce gövdesi ve karşılıklı, çapraz yerleşimli yaprakları ile dikkat çeker. İçeriğindeki “efedrin alkaloid” maddesi ile bilinir ve yaklaşık 35 farklı türü vardır.

Faydaları nelerdir?

Astım belirtilerini azaltır.

Terlemeyi artırarak ateşi düşürür.

Romatizma kaynaklı ağrıları hafifletir.

Kalp ritmini artırarak kan basıncını yükseltir.

Alerjik reaksiyonlarda yarar sağlar.

Ciltteki kurdeşen ve benzeri alerjik reaksiyonlarda etkilidir.

Kullanımı nasıldır?

Ephedra major’un dalları, 50 gram miktarında 1 litre suda kaynatılarak hazırlanır ve günde üç bardak tüketilir.

Meyveleri doğrudan yenilebilir; günde 2-3 kez 4-10 adet meyve alınması önerilir. Ancak her iki kullanım şekli de doktor gözetiminde olmalıdır.

Bu bitkinin meyveleri yenilerek veya dalları su ile kaynatılarak içilerek sağlık üzerindeki faydalı etkilerinden yararlanılabilir.

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