İmam 28 Mayıs akşamı için cemaati silahlı ayaklanmaya çağırdı. Bu terör çağrısı değil mi?

İstanbul’da bir cami imamı Cuma hutbesinde seçiminin ikinci turu için cemaate silahlanma çağrısı yaptı. İmam, hutbede “Bende de 2 tane var, ağzına kadar dolu” dedi.

İmam 28 Mayıs akşamı için cemaati silahlı ayaklanmaya çağırdı. Bu terör çağrısı değil mi?

İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu Cuma namazı hutbesindeki cemaati 28 Mayıs akşamı için silahlı ayaklanmaya davet etti.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, cep telefonu ile çekilen görüntülerde, imam Gündoğdu’nun “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var” ifadelerini kullandığı görüldü. Bu ifadelerin ardından camideki vatandaşlar, imam Gündoğdu’ya tepki gösterdi.

Öte yandan imam Gündoğdu’nun neredeyse her cuma günü iktidarı savunup parti propagandası yaptığı ve yurttaşların da bu durumdan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Daha önce de imam Gündoğdu’nun ikamet ettiği lojman kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlanmıştı.

DİYANET'TEN SORUŞTURMA

Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu silahlanma çağrısı üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği imzasıyla yapılan kısa açıklamada, “Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır” dendi.

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