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Kadınlar hakkında skandal laflar eden imamın başka bir skandalı ortaya çıktı

İmam Miraç Orbay özel jetle Ayasofya'ya namaza gitmişti. Kendisini ‘yetimlerin hizmetkarı’ olarak tanıtan Miraç Orbay, cehennemin yüzde 70’ini kadınların oluşturacağını söyledi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 08:27
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İmam Miraç Orbay kadınların yüzde 70'inin cehenneme gideceğini söyledi.

Kadınlar hakkında skandal laflar eden imamın başka bir skandalı ortaya çıktı
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Kendisini ‘Yetimlerin hizmetkarı’ olarak tanıtan Miraç Orbay'ın özel bir şirkete ait özel jetle İstanbul’a gelişi sırasında paylaştığı videolar gündem olmuştu.

Orbay bu kez Tiktok’ta kadınları hedef aldı. Orbay açtığı canlı yayında skandal ifadelerde bulundu.

"CEHENNEMİN YÜZDE 70'İNİ KADINLAR OLUŞTURACAK"

Orbay canlı yayında cehennemin yüzde 70’ini, kadınların oluşturacağını söyledi. Yayına aldığı kişi ise “Hocam o zaman inşallah ben oraya giderim ya” cevabını vererek dalga geçti.

Daha sonra gülerek dans eden kişiye, imam da gülerek karşılık verdi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu. 

CANLI YAYIN AÇTI, AYASOFYA’DA NAMAZ KILACAĞINI SÖYLEDİ

Sosyal medya hesabında, yaptığı yayınlarda kendisini 'Yetimlerin hizmetkarı' Miraç Orbay Hoca olarak tanıtan Miraç Orbay, özel bir şirkete ait olduğu düşünülen özel bir jetle İstanbul'a geliş ve iniş anını canlı yayın açarak duyurmuştu.

Orbay, video esnasında Atatürk Havalimanı'na iniş yapacağını ve cuma namazını Ayasofya'da kılacağını söylemişti.

Orbay, “Atıf Abi evet kendisini özlediğimi söyledim. Hocam ben de seni özledim. Özel jetimi gönderiyorum. Seni aldırıyorum. Allah’ın izniyle şu anda jet hareket halinde. Birazdan uçuşumuz Allah’ın izniyle gerçekleşecek. Bir saat 10 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacağım. Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya’da kılacağız kardeşlerim” demişti. 

Miraç Orbay, jetten indiği anları paylaştığı videosunda ise uçak firmasının reklamını yaptı. Öte yandan Orbay'ın elindeki iPhone 13 ise gözlerden kaçmamıştı.

Şeyh olduğunu iddia eden ve TikTok'a milyonlarca kişi tarafından takip edilen Miraç Orbay’ı Ayasofya’da namaz kılması için jetiyle İstanbul’a getirerek Riva’daki lüks villasında ağırlayıp lüks araçla gezdiren iş adamının kim olduğu ortaya çıkmıştı.

Orbay'ın TC-ALT tescilli Hawker 800XP uçak orta menzilli, 8 kişiye kadar yolcu alabilen popüler bir iş jeti tarafından Ayasofya'ya getirilmiş olduğu belli oldu. Melih Can Harmanda’nın sahibi olduğu jetin, Ziver Havacılık tarafından işletildiği açıklanmıştı.

Havacılık sektörü Atıf Harmanda'yı World Focus Havayolları'nın ortağı olarak tanıyor. World Focus, 57 kişinin hayatını kaybettiği Harmanda, Isparta kazasındaki uçağın sahibiydi. Atlasjet, uçağı World Focus'tan kiralamıştı. World Focus'un bakım hizmetlerini aksattığı, yedek parça alımı yapamadığı, borçlarını ödemediği için teknik hizmet alamadığı, uçakların bakımsız kaldığı uçağın bu nedenle düştüğü iddia edilmişti.

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mmt
27.09.2022 09:45
şu tipe bak inanın insanın görmek istemeyeceği canlı.  
 
Nazmi Yer
27.09.2022 09:41
Sayenizde cehennemi yaşıyoruz zaten. Peygamberimizin bile "ben bile nereye gideceğimi bilmiyorum" dediği zamanlardan bu günlere geldik.  
 
İĞRENÇSIZINIZ
27.09.2022 09:38
SIZIN GIBILERE KADIN DA HARAM ZATEN  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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